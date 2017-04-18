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МВФ не дает заверений, что украинская программа будет выполнена

Международная панорама
18 апреля, 17:11 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, апреля. /ТАСС
Руководитель Фонда Кристин Лагард отметила, что прогресс в украинской экономике достаточен для того, чтобы был завершен третий обзор выполнения программы
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ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Подход Украины к экономической политике "ободряет" директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард. Руководитель Фонда подтвердила это в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Однако на вопрос, уверена ли она, что нынешняя антикризисная программа украинских властей, осуществляемая при поддержке МВФ, будет полностью выполнена, Лагард прямо не ответила.

"У отношений между Украиной и МВФ давняя история, у нас было много попыток помочь этой стране стабилизировать ее экономику, - сказала административный руководитель Фонда. - Кажется, впервые прогресс в украинской экономике достаточен для того, чтобы мы завершили уже третий обзор выполнения программы".

Политических аспектов урегулирования ситуации на Украине Лагард сознательно не касалась, хотя и подчеркнула, что "политическая сторона дела важна и для финансовой стабильности". Соответственно она выразила надежду на то, что "нестабильность и трудности будут урегулированы в соответствии с соглашением "Минск-2" или каким-то другим". Со своей же стороны она подчеркнула, что на Украине "достигается прогресс в отношении "Нафтогаза", в отношении денежно-кредитной политики и плавающего курса валюты, в отношении субсидий и тарифов на газ и нефть, продаваемые в стране".

"Многое еще нужно делать, - продолжила директор- распорядитель МВФ. - Ясно, что есть необходимость искоренять коррупцию и заботиться о том, чтобы это делалось эффективно. Но меня ободряет то, что я вижу. И я очень надеюсь, что в перспективе украинские власти будут сохранять здравую, стабильную финансовую систему, безопасную для всех банков и для всех вкладчиков и достаточно ликвидную для того, чтобы она могла функционировать вне зависимости от того, кому принадлежат банковские капиталы".

В марте 2015 года МВФ открыл четырехлетнюю кредитную программу для Украины на 17 млрд долларов. В ее рамках Украина получила с большими перерывами четыре кредитных транша на общую сумму около 8,38 млрд долларов. Завершая в начале апреля третий программный обзор, Фонд подтвердил, что до конца года Киев может получить транши еще примерно на 4,4 млрд долларов, но только в том случае, если будет неукоснительно выполнять условия программы.

 

 

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Персоны
Лагард, Кристин
Темы
Кризис на Украине
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