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Суд ООН начал оглашение решения по обеспечительным мерам в разбирательстве РФ и Украины

Международная панорама
19 апреля, 16:18 UTC+3 ГААГА /Корр. ТАСС, Виталий Чугин
Наблюдатели отмечают, что к какому решению придут судьи, сказать невозможно
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ГААГА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Международный суд ООН начал оглашение решения по вопросу указания обеспечительных мер в разбирательстве между Россией и Украиной. Заседание инстанции проходит в среду в Гааге.

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Российскую делегацию на данных слушаниях возглавляют директор правового департамента МИД РФ Роман Колодкин, ранее работавший послом в Нидерландах, директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз министерства Илья Рогачев и заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

Как отмечают наблюдатели, к какому решению придут судьи, сказать невозможно. Инстанция может согласиться с необходимостью указания временных обеспечительных мер, а может и отказать Украине в соответствующей просьбе. Не исключены и другие варианты, например, суд может прийти к выводу, что не обладает компетенцией для рассмотрения данного вопроса.

Украина требует обеспечительных мер

Слушания по вопросу обеспечительных мер прошли в Гааге 6-9 марта. Завершая свое выступление, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль обратилась к судьям с просьбой установить временные обеспечительные меры по иску Украины к России о предполагаемых нарушениях Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В частности, по ее мнению, суд должен потребовать от Российской Федерации "воздержаться от любых действий, которые могли бы усугубить или обострить разногласия" в соответствии с двумя конвенциями или в дальнейшем "осложнить разрешение спора".

Россия требует отказать Украине

В свою очередь российская позиция заключается в том, что Международный суд ООН должен отказать Киеву. "В соответствии с 60-й статьей регламента суда и на основе доводов, приведенных в ходе слушаний, Россия требует от Международного суда ООН отказать в просьбе об установлении обеспечительных мер, поданной Украиной", - сказал Колодкин в своем выступлении.

Он отметил, что на рассмотрении суда находятся "два различных дела, которые Украина искусственно соединила для того, чтобы обвинить население ДНР и ЛНР (провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики - прим. ТАСС) в терроризме, а Россию - в поддержке терроризма и преследовании этнических меньшинств".

При этом, по его словам, применительно к обоим случаям, Украина не смогла доказать необходимость установления обеспечительных мер. Говоря о предполагаемых нарушениях Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, представитель РФ обратил внимание на то, что ни одна международная организация и ни одна другая страна, за исключением самой Украины, не характеризуют события на востоке Украины как терроризм или финансирование терроризма.

Касаясь Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, он заметил, что Украина, прося суд не верить России и многочисленным заявлениям жителей Крыма, в то же время предлагает опираться на документы организаций, у которых даже нет представителей на полуострове.

Кроме того, по словам российского представителя, в обоих случаях суд не обладает необходимой юрисдикцией, а в самой ситуации "не существует ни риска непоправимого ущерба, ни срочной необходимости", что является необходимым условием для установления обеспечительных мер.

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