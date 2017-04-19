Fox: ФБР позволило будущему главарю террористов в Йемене побывать на приеме в Пентагоне

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Федеральное бюро расследований (ФБР) не поставило министерство обороны в известность о ведении слежки за американским гражданином Анваром аль-Авлаки, который после бегства из США возглавил группировку "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) и был уничтожен в Йемене в 2011 году. Чрезмерная скрытность ФБР позволила аль-Авлаки 5 февраля 2002 года не только присутствовать, но и выступить с речью на званом приеме в Пентагоне для представителей мусульманской диаспоры, сообщил в среду телеканал Fox News.

Он ссылается на документы, которые через суд получила от ФБР правозащитная организация Judicial Watch. В том числе речь идет о снимках аль-Авлаки, сделанных скрытой камерой в день приема в минобороны, на котором присутствовало более 70 человек. Как следует из документов, ФБР в тот момент уже знало, что радикал был знаком с тремя из 19 исполнителей терактов в США 11 сентября 2001 года и задерживался полицией в штате Вирджиния за нетяжкие преступления.

Между тем ФБР само невольно содействовало бегству аль-Авлаки. В октябре 2002 года он был задержан в аэропорту Нью-Йорка на основании ориентировки подразделения по борьбе с терроризмом Сан-Диего (штат Калифорния). Однако агент Бюро Уэйд Аммерман приказал сотрудникам таможни отпустить радикала. ФБР впоследствии настаивало на том, что агент действовал на основании имеющейся информации и не нарушал никаких инструкций.

Аль-Авлаки попал в список врагов государства после нескольких попыток организации терактов. По словам предыдущего президента страны Барака Обамы, этот человек "занимался планированием убийств ни в чем не повинных граждан".

В сентябре 2011 года американские военные ударом с воздуха ликвидировали в Йемене аль-Авлаки, подозреваемого в подготовке серии терактов на территории Соединенных Штатов. Обама назвал эту акцию значительным достижением в борьбе с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), однако впоследствии его администрация отказалась предать гласности обоснование действий военных со стороны министерства юстиции и через суд блокировала попытки добиться выдачи соответствующих документов.