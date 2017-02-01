CNN: дочь экс-главаря боевиков АКАП убита при операции спецназа США в Йемене

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Восьмилетняя дочь бывшего главаря группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП) Анвара аль-Авлаки была убита в ходе операции, проведенной спецназом США в субботу в Йемене. Об этом сообщила во вторник, 31 января, телекомпания CNN со ссылкой на родных девочки.

Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС в Вашингтоне официальный представитель Центрального командования (CENTCOM) американских вооруженных сил Энди Стивенс, в ходе операции погиб один военнослужащий США, "трое других получили ранения", а "еще двое - травмы в результате жесткой посадки" одного из вертолетов, задействованных в рейде. По данным CENTCOM, в сферу оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка, был проведен "рейд на "штаб-квартиру" АКАП. Где именно была проведена данная операция, не уточняется.

Согласно сведениям CENTCOM, в ходе операции было ликвидировано "приблизительно 14" боевиков АКАП, была захвачена "информация, которая, вероятно, позволит узнать о готовящихся террористических заговорах".

Как сообщали западные СМИ, рейд был проведен в населенном пункте Якла в провинции Эль-Бейда. В результате перестрелки был уничтожен один из главарей "Аль-Каиды" в Йемене Абдель Рауф ад-Дахаб вместе с двумя своими братьями. Затем боевики, по данным агентства Reuters, открыли огонь по военнослужащим США, которые покидали территорию, и вертолеты нанесли удары по террористам и ряду домов, что привело к большому числу пострадавших. Погибли, по свидетельству местных медиков, около 30 человек, включая десять женщин и трех детей.

CNN со ссылкой на официальные источники в США информировала, что подсчет числа мирных жителей, погибших во время операции в Йемене, не завершен.