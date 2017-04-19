Fox: два стратегических бомбардировщика ВКС РФ снова пролетели близ Аляски

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Два стратегических бомбардировщика Ту-95 Воздушно-космических сил России снова провели полет у побережья американского штата Аляска. Как сообщила телекомпания Fox News, сославшись на неназванных должностных лиц США, на этот раз американские ВВС не стали поднимать в воздух свои истребители.

По их сведениям, американцы во вторник подняли в воздух самолет радиолокационной разведки E-3 AWACS. Его экипажу было дано задание убедиться, что вместе с Ту-95 не летит скрытно другое воздушное судно меньших габаритов.

Практически аналогичная ситуация произошла 17 апреля, когда для обнаружения и опознавания российских ракетоносцев в воздух были подняты два истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-22 и самолет радиолокационной разведки E-3 AWACS ВВС США. Американские F-22, по данным Fox, сопровождали российские бомбардировщики в полете на протяжении примерно 12 минут, после чего Ту-95 развернулись и легли на обратный курс.

Российские бомбардировщики, по информации Fox, подлетали примерно на 161 км к острову Кадьяк и приблизительно на 451 км к базе Элмендорф-Ричардсон, которая используется совместно ВВС и сухопутными войсками США.

Как уточнили в Минобороны РФ, американские F-22 почти полчаса сопровождали российские Ту-95МС над нейтральными водами в районе Аляски. "17 апреля 2017 года два стратегических бомбардировщика Ту-95МС авиабазы Украинка (Амурская область) успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования. Маршрут полета проходил через нейтральные воды над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов", - говорилось в сообщении.

В российском военном ведомстве напомнили, что летчики Дальней авиации по утвержденному плану регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана.