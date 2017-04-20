Ле Пен: нельзя заранее назначать виновных за химатаку в Сирии

ПАРИЖ, 20 апреля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила за проведение международного расследования инцидента с химоружием в провинции Идлиб. Выступая в эфире радиостанции Europe1, она подчеркнула, что назначение виновных до начала расследования не позволит узнать правду о случившемся.

"Там произошло чудовищное событие, необходимо международное расследование, - сказала кандидат от партии "Национальный фронт". - Я бы на их месте (Совета Безопасности ООН - прим. ТАСС) голосовала за открытие международного расследования вместо того, чтобы выдвигать обвинения еще до расследования как такового, поскольку это лучший способ оградить себя от правды".

В ответ на это ведущий радиостанции напомнил Ле Пен о ее недавнем выступлении, когда она назвала "проблемой" вето РФ в СБ ООН на проект резолюции по Сирии. "Надо представить резолюцию, в которой бы более четко говорилось о международном расследовании, и она не содержала бы преждевременных обвинений, все просто", - сказала Ле Пен.

12 апреля Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН, осуждающую предполагаемое применение химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхуне 4 апреля и требующую от Дамаска предоставить информацию обо всех воздушных операциях в день инцидента. Документ стал восьмым проектом резолюции по Сирии, заблокированным Россией с начала конфликта в ближневосточной стране в 2011 году.

По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха в провинции Идлиб, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Однако в Вашингтоне посчитали, что Дамаск применил химоружие, и ВС США нанесли ракетный удар, запустив 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, откуда, по мнению Вашингтона, была якобы начата химическая атака.