Совбез ООН принял заявление по КНДР, учитывающее замечания России

ООН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН самым решительным образом осудил ракетное испытание, проведенное КНДР 15 апреля, и потребовал от страны "немедленно прекратить дальнейшие действия, нарушающие резолюции", а также полностью следовать своим международным обязательствам. В принятом в четверг заявлении для печати, на согласование которого ушли сутки, были учтены требования российской стороны, первоначально отклоненные делегацией США.

Так, в документе подчеркивается "важность поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом", выражается приверженность "мирному, дипломатическому и политическому урегулированию ситуации", а также приветствуются усилия стран по "содействию мирному и всеобъемлющему решению (кризиса) через диалог".

Как и в предыдущих заявлениях, члены СБ предупредили, что будут "внимательно следить" за ситуацией вокруг КНДР и "примут дальнейшие существенные меры, включающие санкции", в случае необходимости. В Совбезе выразили сожаление, что Пхеньян тратит ресурсы на разработку оружия, в то время как в стране наблюдается сложная гуманитарная обстановка. По данным ООН, 18 млн северокорейцев лишены доступа к необходимому для поддержания здоровья рациону питания.

США распространили проект заявления СБ 19 апреля, однако согласовать его в тот же день не удалось из-за разногласий с российской делегацией. Как пояснили ранее в постоянном представительстве РФ при ООН, американская делегация попыталась отойти от привычных формулировок и исключить из стандартного текста призыв к урегулированию ситуации на Корейском полуострове через диалог. "Когда мы потребовали восстановления этого "согласованного языка", имеющего важное политическое значение, выразив готовность к дальнейшей работе с авторами проекта, делегация США без объяснения причин свернула работу над документом, заявив о том, что Россия заблокировала заявление для прессы", - отметили в постпредстве.

КНДР в воскресенье провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшегося в субботу в КНДР 105-летия со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета подводной лодки.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. В Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.