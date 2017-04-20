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СМИ: совершивший нападение в Париже преступник числился в базе французских спецслужб

Международная панорама
20 апреля, 23:34 дата обновления: 20 апреля, 23:39 UTC+3
Второй преступник, предположительно, спрятался на одной из подземных стоянок в районе ЧП
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ПАРИЖ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Преступник, открывший огонь по сотрудникам полиции на Елисейских полях, числился в базе французских спецслужб. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники, осведомленные о ходе расследования.

По данным телеканала, второй из преступников спрятался на одной из подземных стоянок в районе Елисейских полей. "Судя по всему, второй человек, стрелявший в полицейских, укрылся на одной из поземных стоянок Елисейских полей", - говорится в репортаже. В нем также сообщается, что в настоящее время на крышах домов проспекта появились полицейские снайперы.

Не исключается, что стрелявших в полицейских было больше, чем двое, сообщила в свою очередь радиостанция Franceinfo. Перестрелка произошла в районе магазина Marks & Spencer, в средней части Елисейских полей, рядом с улицей Берри.

Согласно поступающей информации, полицейский, убитый преступниками, находился в патрульной автомашине. Второй сотрудник органов правопорядка скончался позднее от полученных ранений.
Как сообщил телеканалу BFMTV Илан Ассона, представитель полицейского профсоюза "Альянс", "рассматриваются обе версии происшедшего: как теракт, так и уголовное преступление". "На настоящее время нет данных, четко указывающих на одну из версий", - отметил он.

Вся зона Елисейских полей в настоящее время перекрыта. Закрыты две станции метро. По радио транслируется предупреждение префектуры полиции, адресованное водителям, о необходимости выбирать маршруты объезда.

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