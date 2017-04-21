Премьер Франции: инцидент в Париже не помешает проведению выборов президента

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Бернар Казнёв заявил, что правительство и силы безопасности страны находятся в состоянии полной мобилизации после совершенного в четверг теракта на Елисейских полях в Париже, также заявил, что ничто не помешает проведению выборов президента Франции, первый тур которых состоится 23 апреля. Об этом сообщает агентство Reuters.

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