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Премьер Франции: инцидент в Париже не помешает проведению выборов президента

Международная панорама
21 апреля, 10:08 UTC+3
Бернар Казнёв заявил, что правительство и силы безопасности страны находятся в состоянии полной мобилизации
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Бернар Казнёв заявил, что правительство и силы безопасности страны находятся в состоянии полной мобилизации после совершенного в четверг теракта на Елисейских полях в Париже, также заявил, что ничто не помешает проведению выборов президента Франции, первый тур которых состоится 23 апреля. Об этом сообщает агентство Reuters

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Теракты во Франции Президентские выборы во Франции
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