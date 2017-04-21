Канада расширила санкции против Сирии после инцидента в Идлибе

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ОТТАВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канада расширила экономические санкции против Сирии в ответ на предполагаемое применение химического оружия Дамаском. Об этом заявила глава канадского МИД Христя Фриланд.
"Сегодняшнее объявление о дополнительных санкциях в отношении ключевых должностных лиц сирийского правительства - это четкий сигнал режиму (президента Башара) Асада, что им не дозволено совершать военные преступления, и они будут нести ответственность за свои действия", - говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства. Фриланд добавила, что "Канада ведет работу со своими союзниками, чтобы положить конец войне в Сирии".
Ранее на сайте правительства Канады появилась информация, что Оттава расширила санкционный список в отношении Сирии. Его дополнили 17 физическими лицами и пятью компаниями, связанными с сирийским правительством.
В 2012 году Оттава ввела санкции с целью усилить давление на президента Сирии Башара Асада. В черный список, предполагающий "замораживание" хранящихся в канадских банках активов, тогда были включены более 100 физических лиц и десятки организаций и фирм. Была приостановлена реализация всех двусторонних соглашений о сотрудничестве. В марте 2012 года Канада закрыла свое посольство в Сирии.
Последний раз санкции Оттавы против Дамаска были расширены 13 апреля. Тогда ограничения были введены против 26 персон, связанных с Башаром Асадом. До этого подобные меры не вводились с января 2014 года. Общее число попавших под санкции лиц достигло 234 человек, компаний - 57.
6 апреля Вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар был ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.