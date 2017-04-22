Тиллерсон заявил Лаврову о поддержке существующего механизма расследования химатак ОЗХО

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и подчеркнул, что поддерживает существующий механизм для расследования предполагаемых химических атак в Сирии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом говорится в распространенном заявлении и. о. главы пресс-службы Госдепартамента Марка Тонера.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили ряд других тем, включая расследование ОЗХО по вопросу применения Сирией химического оружия 4 апреля. Госсекретарь подтвердил свою поддержку существующего механизма проведения расследований ОЗХО", - отметил Тонер.

Он также подчеркнул, что Тиллерсон и Лавров во время телефонного разговора "продолжили обсуждения двусторонних вопросов, поднятых во время его (госсекретаря) визита 11-12 апреля в Москву".

Ранее в пятницу официальный представитель Госдепартамента сообщил ТАСС, что США не видят необходимости в создании еще одного механизма для расследования предполагаемых химических атак в Сирии. По его словам, Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС), которая ведет данное расследование, "уже наделена полномочиями", позволяющими заниматься такого рода деятельностью. Если же данные о боевом применении отравляющих веществ подтверждаются, то Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию (СМР) химатак начинает работу для установления ответственных за инцидент, напомнил представитель Госдепартамента. Как он отметил, "и МУФС, и СМР являются независимыми и непредвзятыми механизмами и они пользуются полной поддержкой США".

Комментарий МИД РФ

В российском дипведомстве сообщили, что Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону сирийскую тематику и двусторонние отношения. "При обсуждении международной тематики Лавров выразил сожаление в связи с тем, что США выступили в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) против инициативы России о направлении в Сирию инспекторов для проверки утверждений о применении зарина в городе Хан-Шейхуне 4 апреля и о наличии отравляющих веществ на сирийской авиабазе Шайрат", - информировали в МИД.

"Собеседники условились дать поручение еще раз изучить возможность организации под эгидой ОЗХО объективного расследования указанного инцидента", - подчеркнули в дипведомстве.

В министерстве также отметили, что рассматривались некоторые вопросы двусторонней повестки дня. Лавров вновь акцентировал "требование о возвращении незаконно изъятой (предыдущей) администрацией (президента США Барака) Обамы российской дипломатической собственности в США".

"Стороны условились о скорейшем начале работы совместной рабочей группы на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств для поиска путей устранения раздражителей из двусторонних отношений", - обратили внимание в МИД РФ.

Предполагаемое применение химоружия в Сирии

Инцидент в Хан-Шейхуне, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.