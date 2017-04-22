Пенс: США продолжат добиваться сохранения безъядерного статуса Корейского полуострова

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СИДНЕЙ, 22 апреля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Соединенные Штаты "готовы сделать все необходимое для поддержания мира и стабильности" в Азиатско-Тихоокеанском регионе в контексте угрозы, исходящей от КНДР. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс после состоявшихся в Сиднее переговоров с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом.
США вместе с союзниками "продолжат оказывать экономическое и дипломатическое давление на КНДР", чтобы сохранить безъядерный статус Корейского полуострова, отметил Пенс. "Мы рассматриваем все возможные варианты действий", - уточнил он.
В свою очередь премьер-министр Австралии призвал Китай воспользоваться своим "гигантским влиянием" на Пхеньян, чтобы заставить его отказаться от развития ракетной и ядерной программ.
"Мы тоже считаем, что Китай способен сделать гораздо больше в этом отношении, чем до сих пор делал, - уточнил вице-президент США. - Мы призываем Пекин заставить КНДР отказаться от своих ядерных и ракетных амбиций".