Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пенс: США продолжат добиваться сохранения безъядерного статуса Корейского полуострова

Международная панорама
22 апреля, 5:55 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин
По словам американского вице-президента, США рассматривают "все возможные варианты действий"
Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-президент США Майкл Пенс

Вице-президент США Майкл Пенс

© AP Photo/Ahn Young-joon, Pool

СИДНЕЙ, 22 апреля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Соединенные Штаты "готовы сделать все необходимое для поддержания мира и стабильности" в Азиатско-Тихоокеанском регионе в контексте угрозы, исходящей от КНДР. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс после состоявшихся в Сиднее переговоров с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом.

Смотрите также
Запуск баллистических ракет в КНДР
Угрозы из Вашингтона: смогут ли США уничтожить ядерные силы КНДР

США вместе с союзниками "продолжат оказывать экономическое и дипломатическое давление на КНДР", чтобы сохранить безъядерный статус Корейского полуострова, отметил Пенс. "Мы рассматриваем все возможные варианты действий", - уточнил он.

В свою очередь премьер-министр Австралии призвал Китай воспользоваться своим "гигантским влиянием" на Пхеньян, чтобы заставить его отказаться от развития ракетной и ядерной программ.

"Мы тоже считаем, что Китай способен сделать гораздо больше в этом отношении, чем до сих пор делал, - уточнил вице-президент США. - Мы призываем Пекин заставить КНДР отказаться от своих ядерных и ракетных амбиций".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Пенс, Майкл (Майк) Тёрнбулл, Малколм
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР Австралия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
SANA: ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в районе Эль-Кунейтры
2
СМИ: суд в США приговорил россиянина Селезнева к 27 годам тюрьмы
3
Тиллерсон заявил Лаврову о поддержке существующего механизма расследования химатак ОЗХО
4
Посольство РФ: Селезнев был похищен американскими спецслужбами
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Избивший сына на улице житель Екатеринбурга заключен под стражу
7
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
Темы дня
Загрузка...
Реклама