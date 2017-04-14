Угрозы из Вашингтона: смогут ли США уничтожить ядерные силы КНДР

В четверг американская газета The New York Times сообщила, что КНДР скоро проведет очередное ядерное испытание. При этом японские СМИ ранее сообщали о готовности Вашингтона нанести удар по КНДР в случае, если Пекин не заставит Пхеньян свернуть ракетно-ядерную программу. О том, в состоянии ли США уничтожить ядерные силы КНДР безответным ударом, — в материале ТАСС.

Ядерные закрома Пхеньяна

КНДР стала девятой страной так называемого ядерного клуба в 2006 году, когда провела первое подземное испытание ядерной бомбы. Через шесть лет, в апреле 2012 года, государство официально заявило о себе как о ядерной державе. Спустя 11 лет после первого испытания точная и достоверная информация о состоянии ядерного комплекса КНДР, количестве зарядов и средствах их доставки имеется лишь у руководства этой страны.

Тем не менее о прогрессе государства чучхе в развитии ядерных сил можно судить по тому, что уже в 2015 году лидер страны Ким Чен Ын заявил об успешном испытании более совершенной водородной бомбы.

По оценке американского Института науки и международной безопасности (Institute for Science and International Security), в арсенале КНДР имеется от 15 до 22 ядерных зарядов совокупной мощностью менее 0,5 мегатонны (при бомбардировке японских городов Хиросима и Нагасаки в 1945 году, унесшей жизни более 150 тысяч человек, были использованы две бомбы совокупной мощностью менее 40 килотонн).

Эксперты из Федерации американских ученых (Federation of American Scientists — FAS) утверждают, что у страны есть необходимые ресурсы для создания от 10 до 20 зарядов. Однако FAS отмечает, что судить о том, готовы ли эти заряды к развертыванию и использованию, невозможно.

Для сравнения: общее количество российских ядерных боезарядов на развернутых носителях — 1765, у США — 1411.

Учитывая, что даже такой запас, как у Пхеньяна, в случае успешного применения может привести к сотням тысяч человеческих жертв и колоссальным разрушениям, предметом серьезного опасения для стран региона являются средства доставки этих зарядов.

КНДР успешно развивает баллистическую программу и одно время активно экспортировала свою продукцию и технологии в такие ближневосточные страны, как Иран, Египет и Ливию.

На вооружении Пхеньяна состоит несколько сотен баллистических ракет средней дальности, таких как "Хвасон-5" и "Хвасон-6", однако доказательств наличия на вооружении межконтинентальных баллистических ракет (МБР) не имеется. При этом потенциально ядерный заряд на несколько тысяч километров могли бы доставить такие северокорейские ракеты, как KN-14 и "Тэпходон-2".

В среду пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что КНДР не располагает техническими возможностями для нанесения ядерного удара по США. Спайсер добавил: "Последнее, что мы хотели бы видеть, — это ядерную Северную Корею, угрожающую (тихоокеанскому) побережью Соединенных Штатов".

Упреждающий потенциал Вашингтона

Тема возможного нанесения Вашингтоном упреждающего удара по ядерным объектам и носителям КНДР активно освещается в японских и американских СМИ последние несколько дней. Так, в среду агентство Kyodo сообщило со ссылкой на информированный источник о том, что Государственный департамент США предупредил японскую сторону о готовности нанести удар по государству чучхе, если Пекин не усилит давление на Пхеньян.

Уже в четверг японская газета "Никкэй" со ссылкой на дипломатические источники заявила о том, что председатель КНР Си Цзиньпин пообещал американскому президенту Дональду Трампу подумать над новыми санкциями против КНДР. В тот же день масла в огонь подлило Kyodo с очередной новостью со ссылкой на дипломатические источники: Дональд Трамп якобы пообещал премьер-министру Японии Синдзо Абэ во время телефонного разговора, что, прежде чем наносить удар по КНДР, проконсультируется с Сеулом и Токио.

Учитывая ранее принятые Трампом решения о бомбардировке базы ВВС Сирии и использовании "матери всех бомб" GBU-43 в Афганистане, тема возможного удара по ядерным объектам КНДР становится еще более актуальной.

Руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов утверждает, что США имеют для такого удара все технические возможности.

Если мы говорим о том, могут ли США уничтожить все ядерные пусковые установки и ракеты КНДР, то да, это возможно. И (северокорейские. — Прим. ТАСС) муляжи не будут проблемой. Можно делать сколько угодно муляжей. Со спутников с разрешением 5 см эти муляжи очень легко распознаются Алексей Арбатов

Арбатов уточнил, что ядерный удар по объектам КНДР даст "100-процентную гарантию уничтожения, а неядерный — 90% с лишним". Как утверждает эксперт, на вооружении КНДР хоть и стоит "одна" подводная лодка, способная нести баллистические ракеты с ядерным боезарядом, она не может постоянно находиться на боевом дежурстве.

"Рано или поздно она должна вернуться на базу. Но даже если она находится в море, она, скорее всего, сопровождается и может быть уничтожена моментально. Настоящие подводные лодки, как у США, России, Великобритании и Франции, выходят далеко в океан, их прикрывает и флот, и многоцелевые корабли. Их обнаружить нелегко, а такую одну — просто", — сказал Арбатов.

Другого мнения придерживается Константин Асмолов, сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН.

Это будет очень тяжело. Для того чтобы гарантированно уничтожить все северокорейские ядерные объекты, значительная часть которых является ложными целями, находится в подземных убежищах, необходимо будет массированное использование высокоточного оружия. Проблема в том, что если Север хоть как-то ответит, это уже будет для США пиррова победа Константин Асмолов

По мнению Асмолова, руководство КНДР отлично понимает, что чем больше у него шансов на "адекватный ядерный ответ", тем меньше вероятность того, что США нанесут "превентивный обезоруживающий удар" по объектам Пхеньяна.

Ирина Ланцова, кореевед и доцент факультета международных отношений СПбГУ, отмечает, что сбор разведданных о местонахождении ядерных объектов КНДР значительно усложняется из-за особенностей ландшафта страны.

В случае удара США столкнутся с определенными сложностями. КНДР — территория, на 75% покрытая горами. Этот ландшафт серьезно затрудняет обзор и адекватную оценку всего, что там происходит. Это не пустыни Ближнего Востока Ирина Ланцова

Ланцова считает, что достоверных данных у американской разведки до сих пор нет. И это, по ее мнению, является основной причиной того, что США до сих такой удар не нанесли.

Долететь до Лос-Анджелеса

В своем выступлении в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне в четверг директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Помпео заявил, что КНДР "как никогда в своей истории" близка к возможности использовать ядерное оружие против США.

Эксперты признают, что в государстве чучхе работы в этом направлении активно ведутся, но реальной возможности ударить по территории США у Ким Чен Ына пока нет.

Долететь до США могут из КНДР лишь межконтинентальные баллистические ракеты. Таких на вооружении у Северной Кореи нет. Но есть экзотические приемы, которые рассматривают специалисты. Можно погрузить ядерный заряд в какую-нибудь шхуну и зайти в порт Сан-Франциско или Лос-Анджелеса и там рвануть. Конечно, такую лодку засекут, но вероятность не стопроцентная. Поэтому американцы не будут рисковать без крайней необходимости Алексей Арбатов

Константин Асмолов полагает, что МБР, способной долететь до Лос-Анджелеса, у Ким Чен Ына "скорее нет, чем есть". А Ирина Ланцова и вовсе утверждает, что даже "насчет Японии есть большие сомнения", а запуски КНДР последних лет "показывают, что их системы несовершенны".

Впрочем, Ланцова добавила, что нанести ядерный удар по Республике Корея КНДР "более чем в состоянии".

Александр Мосесов