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ПАРИЖ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Завершающий свой срок французский президент Франсуа Олланд проголосовал на президентских выборах в стране. По информации телеканала BFM TV, он опустил бюллетень на избирательном участке в городе Тюль (департамент Коррез, центральная часть страны) - политической вотчине Олланда.
Президент прибыл на участок в окружении многочисленной охраны, пожал руку мэру и побеседовал с журналистами, однако его слова не могут быть переданы в эфир в связи с существующими правилами проведения выборов. Покинув избирательный участок, он долго общался с местными жителями и фотографировался с ними. В дальнейшем Олланд должен приехать в Париж, где будет наблюдать за ходом выборов.
Избирательный участок уже посетил и официальный кандидат Французской социалистической партии Бенуа Амон. Он голосовал в городе Трап (юго-западнее Парижа), от которого в 2012 году был избран депутатом Национального собрания. Проголосовали также лидер движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян и Натали Арто, выдвинутая от партии "Рабочая борьба".