Первый тур президентских выборов во Франции. Онлайн

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Во Франции проходит первый тур президентских выборов. Второй тур должен пройти 7 мая.
Свои кандидатуры зарегистрировали 11 человек, однако наибольшей популярностью у французов пользуются лидер центристского движения "На марше" Эмманюэль Макрон, глава крайне правой партии "Национальный фронт" (НФ) Марин Ле Пен, кандидат от правой партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, лидер левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, а также представитель Социалистической партии Бенуа Амон.