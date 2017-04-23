Глава МИД ФРГ призвал положить конец нападениям на наблюдателей ОБСЕ на Украине

БЕРЛИН, 23 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль после гибели сотрудника ОБСЕ на востоке Украины призвал стороны конфликта прекратить нападения на представителей международной организации.

"В интересах всех, прежде всего, конфликтующих сторон вдоль линии соприкосновения, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли выполнять свою важную и одновременно сложную и опасную работу", - приводит его слова пресс-служба германского внешнеполитического ведомства.

"Эти несказанные нападения и несправедливые обвинения должны прекратиться", - потребовал министр. По словам Габриэля, именно заслугой наблюдателей является то, что "в последние годы удалось избежать еще более серьезной военной эскалации на востоке Украины.

Как констатировал министр, в Донбассе "произошло то, чего уже давно следовало опасаться". "То, что сегодня недалеко от Луганска погиб наблюдатель ОБСЕ и еще двое получили ранения - ужасная трагедия. Тот, кто хотел лишь помочь, добиться мира и прекращения боев, потерял сегодня свою жизнь", - добавил глава МИД ФРГ, выражая соболезнования родственникам погибшего.