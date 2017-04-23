Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минздрав ЛНР: пострадавшие в Донбассе сотрудники ОБСЕ получили травмы средней тяжести

Международная панорама
23 апреля, 18:12 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 23, апреля. /ТАСС
Их состояние оценивается как стабильное
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛУГАНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Пострадавшие в результате подрыва автомобиля представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ получили травмы средней степени тяжести, их состояние оценивается как стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

"Пострадавшие в результате взрыва представители миссии ОБСЕ находятся в состоянии средней тяжести. Состояние стабильное", - приводит агентство Луганскинформцентр слова представителя минздрава.

Ранее в министерстве сообщили, что пострадавшие были доставлены в больницу Луганска, где им оказывается вся необходимая помощь.

Ранее в воскресенье патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в провозглашенной Луганской народной республике. В миссии сообщили, что один человек погиб, еще двое получили ранения.

Председатель ОБСЕ Себастьян Курц в разговоре с главой СММ ОБСЕ Эртугрулом Апаканом сообщил о необходимости провести тщательно расследование случившегося.

В свою очередь в народной милиции ЛНР сообщили, что автомобиль миссии отклонился от основного маршрута, а в МГБ республики заявили о причастности к происшествию украинской диверсионно-разведывательной группы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля в Донбассе
2
СК возбудил дело после инцидента с детской скорой помощью в Москве
3
Первый тур президентских выборов во Франции. Онлайн
4
Глава МНБ: у США нет систем, способных полностью защитить от ядерного удара РФ
5
В Москве задержан водитель, не пропустивший машину детской неотложки
6
SANA: сирийские войска освободили от террористов город Хальфая в провинции Хама
7
Украинские пограничники не пустили в страну Лолиту Милявскую
Темы дня
Загрузка...
Реклама