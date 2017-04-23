Минздрав ЛНР: пострадавшие в Донбассе сотрудники ОБСЕ получили травмы средней тяжести

ЛУГАНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Пострадавшие в результате подрыва автомобиля представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ получили травмы средней степени тяжести, их состояние оценивается как стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

"Пострадавшие в результате взрыва представители миссии ОБСЕ находятся в состоянии средней тяжести. Состояние стабильное", - приводит агентство Луганскинформцентр слова представителя минздрава.

Ранее в министерстве сообщили, что пострадавшие были доставлены в больницу Луганска, где им оказывается вся необходимая помощь.

Ранее в воскресенье патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в провозглашенной Луганской народной республике. В миссии сообщили, что один человек погиб, еще двое получили ранения.

Председатель ОБСЕ Себастьян Курц в разговоре с главой СММ ОБСЕ Эртугрулом Апаканом сообщил о необходимости провести тщательно расследование случившегося.

В свою очередь в народной милиции ЛНР сообщили, что автомобиль миссии отклонился от основного маршрута, а в МГБ республики заявили о причастности к происшествию украинской диверсионно-разведывательной группы.