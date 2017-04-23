Ле Пен назвала свой результат на выборах "первым шагом французов к Елисейскому дворцу"

ПАРИЖ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Иван Батырев, Сергей Щербаков/. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен назвала историческими результаты первого тура президентских выборов во Франции. Об этом она заявила, выступая на митинге в Энен-Бомон в департаменте Нор-Па-де-Кале, подчеркнув, что является "народным кандидатом" в президенты республики.

"Это исторический результат", - сказала Ле Пен. Свой результат в данном туре она считает "первым шагом французов к Елисейскому дворцу".

"Мы отправляемся во второй тур президентских выборов", - сказала Ле Пен, обратившись к своим сторонникам со словами "самой глубокой благодарности". "Первый этап французов на пути к Елисейскому дворцу преодолен. Это исторический результат, и теперь на меня возлагается огромная ответственность по защите французской нации, ее единства, ее безопасности, ее культуры", - заявила она.

Ле Пен также призвала граждан страны оказать ей поддержку во втором туре выборов и проголосовать против "бесконтрольной глобализации". "Смыл этих выборов в том, чтобы сказать "нет" бесконтрольной глобализации. На нас лежит огромная ответственность за единство, безопасность и независимость французского народа", - заявила Ле Пен.

Она назвала голосование, итоги которого свидетельствуют о широкой поддержке "Национального фронта", проявлением протеста "против незащищенных границ, нечестной конкуренции, свободного передвижения террористов".

По предварительным данным первого тура, Марин Ле Пен вышла в финальный раунд президентской гонки, набрав около 22% голосов. Ее соперником станет 39-летний бывший министр экономики, лидер движения "На марше", Эмманюэль Макрон, близкий к уходящему президенту Франсуа Олланду.