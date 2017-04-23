Глава МИД ФРГ рад, что Макрон вышел во второй тур выборов президента Франции

БЕРЛИН, 23 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль рад, что кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон вышел во второй тур выборов. Об этом глава МИД заявил журналистам.

"Конечно, я рад, что Эмманюэль Макрон будет среди лидеров и пройдет во второй тур", - сказал Габриэль. - Я уверен, что он станет новым французским президентом".

По его мнению, выборы во Франции касаются всей Европы. "Макрон был единственным действительно проевропейским кандидатом, который не прятался за предрассудками в отношении Европы, говорил открытым текстом и выступал за новое начало во Франции и Европе", - продолжал Габриэль.

"Я уверен, он во втором туре поставит на свое место правых популистов и антиевропейцев. Я лично сделаю все, чтобы поддержать его", - добавил глава МИД, высказав мнение, что Макрон "будет выдающимся президентом".

Первый тур президентских выборов состоялся во Франции 23 апреля. Согласно предварительным данным, бывший министр экономики, лидер внепартийного движения "На марше" Макрон занял первое место, получив до 24% голосов. Председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен заняла второе место, набрав на данный момент 21,8% голосов. Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая.