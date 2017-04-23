Трамп обратил внимание на то, что почти все американцы не пожалели, проголосовав за него

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ВАШИНГТОН, 23 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп положительно оценил результаты опроса общественного мнения, проведенного совместно телекомпанией ABC и газетой The Washington Post, подчеркнув, что почти все граждане США, отдавшие за него голос, не пожалели о своем выборе. Своим мнением глава государства поделился на официальной странице в социальной сети микроблогов Twitter.
"Новые опросы, распространенные сегодня, очень неплохие, учитывая сколько СМИ являются фейковыми и почти всегда публикуют негатив. Я по-прежнему опережаю по популярности Хиллари (Клинтон - прим. ТАСС). Согласно опросу ABC и The Washington Post, почти все не пожалели о своем голосе за меня, и 53% (респондентов - прим. ТАСС) считают меня сильным лидером", - написал Трамп.
Исследование вместе с тем показало, что рейтинг одобрения действий президента США Дональда Трампа в первые 100 дней у руля американской администрации составил 42%, что стало самым низким показателем среди президентов по меньшей мере со времен Дуайта Эйзенхауэра.
Между тем результаты исследования показали также и то, что практически все голосовавшие за Трампа американские избиратели (94%) не изменили свое мнение о главе государства и по-прежнему одобряют его деятельность на высшем государственном посту. Не изменили свое мнение и сторонники Хиллари Клинтон, которые в большинстве своем выступают против миллиардера (92%).
По одному вопросу в мнении сошлось как подавляющее большинство демократов, так и сторонников Трампа: практически единогласно (99%) голосовавшие за республиканца поддерживают его давление на компании в разных отраслях, чтобы предоставить рабочие места для американцев, за это выступают и 52% сторонников Клинтон.