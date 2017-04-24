СМИ: вандал оставил оскорбительную надпись на звезде Трампа на Алее славы Голливуда

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НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Неизвестный вандал оставил надпись оскорбительного содержания на именной звезде президента США Дональда Трампа на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщил в воскресенье новостной ресурс TMZ.
По сведениям портала, это произошло в выходные. В полицейском управлении Лос-Анджелеса сообщили, что пока не осведомлены об акте вандализма.
23 апреля телекомпания ABC и газета The Washington Post провели опрос, согласно результатам которого Трамп стал самым непопулярным президентом США со времен Дуайта Эйзенхауэра - рейтинг одобрения его действий на посту лидера страны составил 42%.
В октябре 2016 года американец по имени Джейми Отис разбил звезду Трампа киркой, при этом, он действовал чрезвычайно основательно. Мужчина был одет в форму дорожного рабочего и старался соблюдать технику безопасности. Он обозначил место "работ" автодорожными колпаками со светящимися полосами и советовал случайным прохожим беречься осколков. Патруль полиции, увидев старательного "рабочего", не придал значения происходящему и проехал мимо.
Позже Отис объяснил свой поступок желанием выломать медную табличку с именем и фамилией Трампа в центре звезды, продать ее на аукционе и отдать выручку женщинам, утверждавшим, что подверглись домогательствам со стороны республиканца. Отису в итоге удалось избежать тюрьмы.
Трамп удостоился звезды на Аллее славы в 2007 году за продюсирование популярного реалити-шоу под названием "Ученик" (The Apprentice) на американском канале NBC. В этой программе бизнесмены боролись за право работать в одной из компаний миллиардера. В августе 2015 года Трампа уволили с должности ведущего шоу "Ученик знаменитости" (The Celebrity Apprentice) на NBC, которое схоже по сюжету с "Учеником". Как заявил глава развлекательного направления канала Боб Гринблатт, причиной послужили скандальные высказывания, которые миллиардер неоднократно позволял себе во время президентской кампании.
Аллея славы Голливуда располагается на северо-востоке Лос-Анджелеса. Идея ее создания зародилась в 1953 году, а первая звезда была вмонтирована в тротуар 15 августа 1958 года. Ее обладателем стал актер Престон Фостер. Официальная церемония открытия Аллеи состоялась 23 ноября 1960 года.