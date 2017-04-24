Тихой поступью: что ожидать от визита Абэ в Россию

Россия и Япония с начала текущего года провели ряд двусторонних встреч в различных форматах, поддерживая тон, заданный визитом российского лидера Владимира Путина в префектуру Ямагути и Токио в декабре прошлого года. Часть этой работы была направлена на подготовку поездки японского премьер-министра Синдзо Абэ в РФ, намеченной на 27–28 апреля. Основное внимание сейчас приковано к тому, каков будет результат встречи на высшем уровне и смогут ли стороны достичь прогресса в области экономического взаимодействия, что, как предполагается, должно открыть путь к решению проблемы мирного договора, история которой насчитывает более 70 лет.

Обсуждение по 20 направлениям

Если во время визита Путина, по некоторым данным, Япония и РФ обменялись 80 предложениями о развитии экономического сотрудничества, то, как сообщила недавно газета "Иомиури", за прошедшие месяцы многие из них так и остались на стадии обсуждения, а работу по конкретизации было решено продолжить только по 20 из них. Такая договоренность должна помочь двум странам сконцентрироваться действительно на том, где есть возможность сделать конкретные шаги, и позволить продвигаться более плавно, что при наличии обременительного "багажа" из исторического прошлого является правильным решением.

В итоге, как пишет издание, в ходе визита Абэ планируется достичь окончательного соглашения по продаже от 10% до 20% акций российской фармацевтической компании "Р-Фарм" японской корпорации Mitsui. За счет этого она рассчитывает не только поставлять японские лекарства в РФ, но и расширить сотрудничество с российскими партнерами в области производства препаратов.

Другим перспективным проектом для взаимодействия должно стать участие японской государственной корпорации Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC) в совместной разработке нефтяных и газовых месторождений в районе Иркутска. В рамках энергетического направления также планируется создать специальный механизм консультаций с целью расширения совместной разработки природных ресурсов, геологоразведки и поставок угля.

В марте этого года в Токио состоялись первые российско-японские консультации по совместной хозяйственной деятельности в южной части Курильских островов. По итогам переговоров отмечалось, что участники встречи представили планы по конкретизации работы в сферах медицины, туризма и рыболовства. Однако сам процесс движется крайне медленно, поскольку все упирается в юридические тонкости, связанные с тем, по каким законам будет осуществляться эта деятельность на четырех островах. Здесь обе стороны непреклонны: Москва считает, что ее необходимо осуществлять в соответствии с российским законодательством, в то время как Токио настаивает на создании "специальной системы" на этих территориях.

Таким образом, по всей видимости, эта тема перейдет в разряд долгоиграющих, а во время поездки Абэ если и будут достигнуты какие-либо договоренности, то коснутся они только запуска чартерных авиарейсов с целью расширения возможностей посещения островов бывшими японскими жителями. Кстати, во время состоявшейся 23 апреля встречи с главой МИД Фумио Кисидой именно они выразили разочарование отсутствием видимого прогресса в решении территориального вопроса, на что возлагались большие надежды в преддверии визита Путина в Японию.

Отсутствие внимания прессы

В этот раз японские печатные СМИ практически полностью избегают материалов, касающихся отношений Москвы и Токио, как бы стараясь тем самым не переоценивать заранее итоги визита Абэ в РФ. Ситуация в корне отличается от конца прошлого года, когда чуть ли не каждый день центральные газеты выстреливали очередными деталями готовящихся к подписанию на встрече лидеров двух стран документов, а ведущих спикеров засыпали вопросами по поводу предстоящих переговоров. Однако сейчас Япония до последнего момента тянет с официальным объявлением о поездке Абэ в Россию, а вышедшие за последние месяцы материалы об этом визите можно пересчитать буквально по пальцам.

О снижении интереса к российской тематике свидетельствует и тот факт, что подобные вопросы перестали включать в исследования общественного мнения, которые регулярно и скрупулезно проводят японские СМИ. Последние из них были опубликованы в декабре прошлого года: тогда, согласно данным агентства Киодо, 54,3% японцев негативно оценили итоги переговоров Абэ с Путиным. Вместе с тем параллельное исследование газеты "Майнити" выявило, что 59% жителей страны в целом поддерживают идею совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Таким образом, темп переговоров между Японией и Россией, а также их подача и оценка в СМИ выходят на тот самый уровень, который отражает текущее положение дел в далеко не простых отношениях между двумя государствами, поскольку прошлогодний наскок на эту тему и излишние ожидания в жизнь так и не воплотились. Не стоит забывать и о прошлогодних словах Путина о том, что Китай с Россией 40 лет вели переговоры по пограничным вопросам и условились подписать соответствующее соглашение только после достижения высокого уровня доверия и сотрудничества. И действительно, пока до конца не ясно, готова ли Япония по прошествии долгих лет отсутствия мирного договора ступить на длительный путь исключительно экономического взаимодействия и построения доверительных отношений, чтобы затем выйти на решение наболевших проблем, или же территориальный вопрос не будет временно отложен и продолжит отбрасывать плотную тень на российско-японские отношения.

Алексей Заврачаев