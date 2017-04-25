Установлена личность сообщившего о бомбе в метро Алма-Аты

АСТАНА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Полиция Алма-Аты установила личность человека, сообщившего о якобы заложенной бомбе в городском метрополитене. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента внутренних дел Алма-Аты.

"Совместными усилиями органов внутренних дел, а также спецслужб Алма-Аты и Алма-Атинской области была установлена личность несовершеннолетнего, сообщившего о заминировании, жителя города Сарканд, который совершил вышеуказанные противоправные действия из хулиганский побуждений", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "следствием в ходе досудебного расследования по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма (статься 273 Уголовного кодекса) будет дана правовая оценка действиям звонившего и определена степень его вины".

Ранее сообщалось, что в метро Алма-Аты 24 апреля полиция проверяла все станции в связи с анонимным звонком о возможном заминировании. Звонок поступил около 19:00 (16:00 мск), после этого из метро экстренно эвакуировали всех пассажиров.