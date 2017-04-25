Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В результате удара ВВС Турции на сирийско-иракской границе погибли пять бойцов "пешмерга"

Международная панорама
25 апреля, 8:35 дата обновления: 25 апреля, 9:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
По утверждению турецких военных, курды поставляли оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы из Ирака и Сирии на территорию Турции с целью осуществления атак на блокпосты
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере пять бойцов "пешмерга" (курдские военизированные формирования) погибли в результате удара ВВС Турции по целям Рабочей партии Курдистана (РПК) неподалеку от горного хребта Синджар, расположенного на северо-западе Ирака и северо-востоке Сирии. Об этом сообщило  агентство Reuters.

По утверждению турецких военных, бойцы РПК поставляли оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы из указанных районов Ирака и Сирии на территорию Турции с целью осуществления атак на военные блокпосты.

РПК с 1984 года ведет вооруженную борьбу за предоставление независимости населенным преимущественно курдами юго-восточным районам Турции. За это время в результате боевых действий погибли более 40 тысяч человек.

После возобновления конфликта в июле 2015 года были убиты несколько тысяч турецких военных и сотни боевиков организации, число жертв среди мирного населения может составлять от 500 до 1 тысячи человек. В Турции РПК считают сепаратистской террористической организацией. 

Смотрите также

Курды приостановили работу в составе делегации ВКП
Эрдоган: США все еще снабжают сирийских курдов большим количеством оружия
Sky: сирийские курды совместно с десантом США провели серию операций близ Ракки
Турция хочет решить с США вопросы об экстрадиции Гюлена и поддержке курдов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
15
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: США планируют сократить финансовую помощь Украине на 69%
2
AliExpress запускает в РФ доставку за один день товаров со складов внутри страны
3
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
4
AP: в штате Орегон убита россиянка
5
Fox: Обама запросил за речь на Уолл-стрит гонорар в размере $400 тысяч
6
В Пентагоне считают, что Ту-95 более двух лет не летали у Аляски из-за технических проблем
7
Минфин РФ объявил о начале продаж ОФЗ для населения с 26 апреля
Темы дня
Загрузка...
Реклама