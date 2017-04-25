В результате удара ВВС Турции на сирийско-иракской границе погибли пять бойцов "пешмерга"

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере пять бойцов "пешмерга" (курдские военизированные формирования) погибли в результате удара ВВС Турции по целям Рабочей партии Курдистана (РПК) неподалеку от горного хребта Синджар, расположенного на северо-западе Ирака и северо-востоке Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters.

По утверждению турецких военных, бойцы РПК поставляли оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы из указанных районов Ирака и Сирии на территорию Турции с целью осуществления атак на военные блокпосты.

РПК с 1984 года ведет вооруженную борьбу за предоставление независимости населенным преимущественно курдами юго-восточным районам Турции. За это время в результате боевых действий погибли более 40 тысяч человек.

После возобновления конфликта в июле 2015 года были убиты несколько тысяч турецких военных и сотни боевиков организации, число жертв среди мирного населения может составлять от 500 до 1 тысячи человек. В Турции РПК считают сепаратистской террористической организацией.