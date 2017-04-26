Сенатор США предложил возвести стену на границе с Мексикой на деньги наркобарона Гусмана

МЕХИКО, 26 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Член Сената США от штата Техас Тед Круз предложил направить на оплату строительства стены на границе с Мексикой средства, конфискованные у наркобарона Хоакина Гусмана и других преступников. Соответствующий законопроект республиканец представил во вторник. Правительство США ищет с целью конфискации нелегальные доходы Гусмана, которые могут достигать $14 млрд.

"$14 млрд проделают долгий путь к строительству стены, которая обезопасит американцев и будет сдерживать нелегальный поток наркотиков и людей через нашу южную границу", - заявил Круз. По мнению сенатора, используя "любые конфискованные активы, добытые незаконным путем Гусманом и ему подобными, можно окупить стоимость стены и добиться значительного прогресса в достижении обозначенных президентом Трампом целей в сфере безопасности на границе".

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что за строительство стены заплатит Мексика. Президент этой страны Энрике Пенья Ньето ранее указывал, что Мексика рассчитывает на хорошие отношения с администрацией Трампа, однако не станет платить за возведение стены. По некоторым оценкам, стоимость проекта может превысить $21 млрд.

Главарь наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка в январе текущего года был выдан американской юстиции. В США его обвиняют в контрабанде и продаже наркотиков, отмывании миллиардов долларов, организации убийств и похищений. В настоящее время наркобарона содержат в специальном блоке одной из тюрем Нью-Йорка.