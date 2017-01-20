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Мексиканский наркобарон Гусман не признал свою вину в американском суде

Происшествия
20 января, 22:51 дата обновления: 20 января, 23:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС
Хоакин Гусман выступил в суде нью-йоркского района Бруклин
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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Глава наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман по кличке Коротышка, экстрадированный в четверг из Мексики в США, заявил сегодня о своей невиновности по всем 17 пунктам обвинения. Гусману было отказано в праве выйти под залог до начала процесса над ним, сообщило агентство Associated Press (AP).

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Главарь наркокартеля предстал перед судом в нью-йоркском районе Бруклин, он отвечал на вопросы на испанском языке, воспользовавшись услугами переводчика. По оценке AP, преступник держался спокойно и сдержанно. Его адвокат заявил, что намерен доказать наличие политической подоплеки в действиях американских властей.

"Этот человек известен тем, что основой его существования являются преступления, насилие, убийства и разрушения. Теперь он должен ответить за эти деяния по заслугам", - заявил прокурор Восточного округа штата Нью-Йорк Роберт Каперс. Он охарактеризовал обвиняемого как человека, который, "как никто другой склонен к бегству" от правосудия.

Главарю наркокартеля заочно предъявлены обвинения также в американских штатах Аризона, Калифорния, Техас, Иллинойс, Флорида и Нью-Гэмпшир.

В ночь на 12 июля 2015 года наркобарон сбежал из тюрьмы максимально строгого режима Альтиплано в штате Мехико прямо из своей камеры по 1,5-километровому туннелю, прорытому на глубине 10 метров. Мексиканские морские пехотинцы смогли поймать его 8 января прошлого года в городе Лос-Мочис в штате Синалоа.

Отбывать наказание Гусмана вновь отправили в Альтиплано, при этом режим его содержания был ужесточен. Позднее преступника перевезли в тюрьму города Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа. В мае 2016 года власти одобрили выдачу наркобарона в США, однако его адвокатам удалось добиться временной отсрочки. 20 октября прошлого года суд отклонил поданные защитой Гусмана пять прошений против его экстрадиции.

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