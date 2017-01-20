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Выданному США мексиканскому наркобарону грозит пожизненное заключение

Происшествия
20 января, 19:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС
Американские власти 20 января предъявят Хоакину Гусману обвинения по 17 пунктам
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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Американские власти в пятницу предъявят экстрадированному из Мексики в США главе наркокартеля "Синалоа" Хоакину Гусману по кличке Коротышка обвинения по 17 пунктам, которые в обязательном порядке грозят ему пожизненным заключением. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на прокурора Восточного округа Нью-Йорка Роберта Кэперса.

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Наркобарон Хоакин Гусман был доставлен в пятницу в здание суда в нью-йоркском районе Бруклин, где ему будут официально предъявлены обвинения. В штате Нью-Йорк преступнику инкриминируется организация оборота наркотиков в особо крупных размерах, легализация нажитых преступным путем миллиардов долларов, санкционирование убийств и похищений.

Власти центральноамериканской страны решили выдать наркобарона после того, как США дали гарантию, что он не будет приговорен к смертной казни, которая отменена в Мексике.

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