Китайское качество по советским образцам: что известно о втором авианосце ВМС КНР

Второй авианосец ВМС НОАК © Li Gang/Xinhua via AP

Второй авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), построенный по проекту 001A, спущен на воду в порту Далянь. Корабль будет принят на вооружение в 2020 году, после проведения ходовых испытаний. ТАСС рассказывает о первом авианосце с маркировкой Made in China.

Советская база

Сейчас на вооружении китайских ВМС состоит лишь один авианосец — "Ляонин", также известный как Проект типа 001. Он был достроен в КНР на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера (ТАКР) "Варяг", купленного у Украины в конце 1990-х годов. В 2012 году этот корабль спустили на воду в городе Далянь (символично, что раньше это место было российским портом Дальний). "Ляонин" однотипен с "Адмиралом Кузнецовым" — единственным на сегодняшний день действующим авианосцем в РФ.

"Ляонин" используется сугубо как тренировочный авианосец и в боевых операциях участия не принимает. Его последний поход состоялся в конце декабря 2016 года, когда корабль вышел в Тихий океан. Авианосец прошел между японскими островами Мияко и Окинава, что вызвало недовольство Токио. Считается, что "Ляонин" и дальше будет использоваться китайскими ВМС для тренировок, тогда как новые суда уже смогут принять участие в реальных боевых действиях.

Исключительно Made in China

О том, что в Китае появятся как минимум два новых авианосца, стало известно еще в 2013 году. Двумя годами позже Минобороны КНР подтвердило строительство корабля типа 001A. В отличие от "Ляонина", новый авианосец был построен исключительно силами китайцев. Его торжественный пуск на воду был произведен утром в среду, 26 марта, после празднования годовщины основания ВМС Народно-освободительной армии Китая. Информации о размещении на нем какого-либо вооружения пока не поступало. Ранее китайское телевидение сообщало, что корабль получит название "Шаньдун" в честь провинции на востоке страны.

По данным китайских СМИ, проект типа 001A строился по принципу "Ляонина", но имеет несколько бóльшие размеры и ряд модификаций. Оба этих корабля оборудованы стартовыми трамплинами с углом отрыва в 14 и 12 градусов. Длина нового корабля составляет 315 метров, ширина — 75 метров, вес — 70 тыс. тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел. На борту авианосца смогут разместиться 36 палубных истребителей "Цзянь-15" (J-15).

Как и "Ляонин", тип 001A не оснащен стартовой катапультой — вместо нее у корабля взлетная рампа. Ее главный минус заключается в том, что она не обеспечивает подъем самолетов с максимальным взлетным весом, из-за чего китайские палубные истребители J-15 вынуждены проводить тренировочные полеты либо с неполным топливным баком, либо без части вооружения.

Залог стабильности

Пекин называет новый авианосец залогом поддержания глобальной стабильности. Китайские ВМС построили второй авианосец в целях обеспечения всеобщего мира и стабильности на нашей планете, заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. "Данный авианосец был создан, исходя из интересов национального суверенитета и развития, для поддержания мира во всем мире", — отметил дипломат.

В китайском экспертном сообществе считают, что ВМС НОАК необходимо иметь по меньшей мере четыре авианосные ударные группы (АУГ). Об этом заявил военный эксперт Инь Чжо, слова которого приводит издание "Хуаньцю шибао". "Для защиты территории Китая и его интересов на море нужно иметь две АУГ в западной части Тихого океана и две — в Индийском океане. С учетом этого ВМС необходимы как минимум пять или шесть авианосцев", — цитирует издание эксперта.

Как отмечает сотрудник Китайской ассоциации по контролю над вооружениями Сюй Гуанъюй, для решения задач по обеспечению военно-морского присутствия Китаю также нужно создать несколько баз за рубежом. Он напомнил, что у КНР в настоящее время есть база материально-технического снабжения в Джибути. Однако эксперт полагает, что этого недостаточно. "Мы будем сотрудничать с приветствующими присутствие китайского флота Пакистаном и Шри-Ланкой", — уверен специалист.

Региональное морское преимущество

Эксперты сходятся во мнении, что спуск нового авианосца сигнализирует об усилении военной мощи Китая. "C каждым новым кораблем Китай дает понять, что никто из соседей не сможет с ним сравниться", — приводит The New York Times слова главного директора Азиатско-тихоокеанской программы Центра новой американской безопасности Патрика Кронина.

"Китай хочет стать крупной мировой державой, и одним из отличительных признаков такого статуса является способность доминировать в Мировом океане и проецировать военную мощь во всем мире", — цитирует CNN профессора политологии Гонконгского университета Ивонн Чиу.

"Тип 001А впервые даст Китаю преимущество в гонке с его азиатским соперником (Индией)", — пишет Bloomberg. Как отмечает издание, это буквальное преимущество "два к одному", поскольку индийские ВМС обладают всего одним авианосцем — речь идет о корабле "Викрамадитья", которое раньше было советским авианесущим крейсером "Адмирал Горшков".

Плавучий аэродром

Китай в настоящее время также ведет строительство третьего "плавучего аэродрома" больших габаритов (типа 002), который представляет из себя совершенно новый проект. Высказывались предположения, что он может быть оснащен ядерной силовой установкой и суперсовременной электромагнитной катапультой. Однако китайские эксперты исключают такую возможность. Так, по словам пекинского аналитика Ли Цзе, "невозможно разработать абсолютно новое поколение авианосцев всего за несколько лет".

Тем не менее, по данным гонконгской газеты South China Morning Post, на третьем авианосце будет установлены по меньшей мере три паровые катапульты. "Это все равно прорыв для Китая по сравнению с "Ляонином" и проектом 001A, поскольку оба этих корабля оборудованы лишь трамплинами", — отметил источник издания.

Третий авианосец, как ожидается, будет спущен на воду к 2021 году, полагает профессор Цзинь Инань — бывший директор института стратегических исследований при Университете национальной обороны НОАК. По оценкам гонконгского военного аналитика Лян Голяна, Китай в общей сложности построит два корабля этого типа, их водоизмещение составит порядка 85 тыс. тонн по сравнению с 55 тыс. тонн и 70 тыс. тонн, соответственно, у "Ляонина" и проекта 001A.

Артур Громов