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МИД Украины назвал провокацией демонтаж памятника УПА вблизи Перемышля в Польше

Международная панорама
27 апреля, 12:56 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, апреля. /ТАСС

Ведомство намерено обратиться к польской стороне с целью получить официальные разъяснения и согласовать дальнейшие шаги по легализации всех мест захоронений

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КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины осудило демонтаж памятника в честь Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) на востоке Польши в местности Грушовице вблизи города Перемышль.

"На Украине возмущены демонстративными и дерзкими действиями в отношении украинского памятника в селе Грушовичи вблизи Перемышля", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Украины.

В МИД назвали такие действия "откровенной провокацией" в канун 70-й годовщины акции "Висла" с целью отвлечения внимания от этой даты. Ведомство также намерено обратиться к польской стороне с целью получить официальные разъяснения и согласовать дальнейшие шаги по легализации всех мест захоронений как на территории Польши, так и польских на Украине для обеспечения им надлежащей охраны на государственном уровне.

Накануне польские активисты с согласия местных властей разобрали памятник, установленный на востоке Польши в местности Грушовице вблизи города Перемышль в честь УПА. По имеющейся информации, памятник был полуразрушен, а вечером в среду группа энтузиастов, получив разрешение главы гмины (малая административно-территориальная единица в республике), завершила его демонтаж. Союз украинцев в Польше также назвал произошедшее "очередной антиукраинской провокацией".

Операция "Висла" - военно-административная акция польских вооруженных сил 27-28 апреля 1947 года по переселению населения других национальностей, преимущественно украинцев, с юго-восточных земель Польши на северные и западные территории страны. Данная акция была организована с целью ликвидации известных своими преступлениями против поляков Украинской повстанческой армии (УПА) и организационной сети Организации украинских националистов (ОУН) на территории Польши, которые, по данным польских спецслужб, пользовались поддержкой местного населения. По завершении операции эти организации фактически прекратили свое существование в стране. Парламент Польши в августе 1990 года осудил операцию "Висла", а в июле 2007 года она была также осуждена в совместном заявлении Украины и Польши.

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