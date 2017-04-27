Министр транспорта Молдавии задержан по обвинению в коррупции

КИШИНЕВ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Молдавии Юрий Киринчук задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщили журналистам в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ) Молдавии. В рабочем кабинете министра и дома прошли обыски.

"Украл глину для ремонта дорог, вот и задержали", - сказал Киринчук журналистам, когда сотрудники НАЦ в масках на лицах выводили его из здания министерства, где в настоящее время идут обыски в кабинетах сотрудников. Ранее по этому делу был задержан глава администрации автомобильных дорог Молдавии Вячеслав Телеман.

Президент Молдавии Игорь Додон ранее потребовал отставки Киринчука, обвинив его в коррупции. А поддерживающая главу государства Партия социалистов (ПСРМ) дважды ставила в парламенте вопрос об его увольнении из-за сложившейся ситуации в отрасли, где железнодорожники полгода не получают зарплату, в связи с чем устраивают акции протеста, а отремонтированные дороги разрушаются уже через несколько месяцев.

Однако парламентское большинство не поддержало эту инициативу из-за опасений раскола в правящей коалиции проевропейских партий, в которую входит выступающая за объединение с Румынией и вступление в НАТО Либеральная партия, выдвинувшая Киринчука на его пост по партийной квоте.

В прошлом году Киринчук оказался в центре скандала, когда на своей странице в Facebook назвал идею сближения Молдавии и России "худшим из зол, которое только может случиться с гражданами республики со времен независимости". Высказывания министра осудила Ассоциация русскоязычных журналистов и посольство РФ в Молдавии, которое выразило надежду, что "шовинистическая выходка официального лица" получит соответствующую реакцию со стороны властей и правоохранительных органов.

В последние месяцы в Молдавии развернута кампания по борьбе с коррупцией. В рамках этой кампании уже задержаны бывший министр сельского хозяйства Эдуард Грама, заместитель министра экономики Валерий Трибой, затем пришла очередь руководителей мэрии Кишинева, которые тесно связаны с либералами. По разным делам по обвинению в коррупции также арестованы множество чиновников, судей, банкиров, судебных исполнителей, из-за чего, по признанию пресс- секретаря НАЦ Анжелы Старинской, "в следственном изоляторе уже не хватает мест".