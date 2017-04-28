СМИ: Южная Корея считает, что за эксплуатацию ПРО THAAD должны платить США

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Республики Корея (РК) указало США, что именно североамериканское государство должно нести расходы по эксплуатации ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление данного министерства.

Южная Корея не поменяла свою "основную позицию" - правительство страны лишь предоставляет США территорию для размещения системы, а на США возлагается ответственность по ее установке и управлению, говорится в заявлении.

В распространенном ранее интервью агентству Reuters президент США Дональд Трамп заявил, что намеревается выставить РК счет в размере $1 млрд за развертывание на ее территории ПРО THAAD. "Я проинформировал Южную Корею, что было бы приемлемо заплатить. Эта система стоит $1 млрд", - отметил Трамп.

Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.