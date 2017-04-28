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Источник: Евросоюз проведет в июне очередной саммит 27 стран ЕС по Brexit

Международная панорама
28 апреля, 12:47 UTC+3

Встреча, скорее всего, состоится в рамках планового июньского саммита 28 стран ЕС, отметил дипломатический источник в Совете ЕС

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БРЮССЕЛЬ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Европейский союз проведет очередной саммит в формате 27 стран сообщества в июне. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе дипломатический источник в Совете ЕС.

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"В июне, как ожидается, пройдет встреча в формате 27", - сказал он. Источник отметил, что встреча, скорее всего, состоится в рамках планового июньского саммита 28 стран ЕС.

По словам дипломата, ЕС планирует проводить встречи 27 глав государств и правительств на полях каждого планового саммита сообщества.

Источник также отметил, что главы 27 стран Евросоюза намерены до 22 мая завершить подготовительный процесс к началу переговоров с Великобританией по Brexit.

"К 22 мая мы хотим закончить весь процесс с деталями", - сказал он.

29 апреля состоится первый официальный саммит ЕС без Великобритании, который должен утвердить основные положения переговорной позиции сообщества по Brexit. Согласно Лиссабонскому договору, на переговоры о выходе страны из состава сообщества отводится два года с момента подачи официального уведомления о выходе. Такое уведомление премьер-министр Великобритании Тереза Мэй передала Европейскому совету 29 марта.

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