Обмудсмен ДНР посетила украинских пленных и передала им письма от родственников

ДОНЕЦК, 28 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова в ходе проверки условий содержания украинских военнопленных передала им письма от родственников. Об этом сообщает в пятницу Донецкое агентство новостей.

"Сегодня я посетила одно из учреждений пенитенциарной службы республики, убедившись в очередной раз, что условия содержания украинских военнопленных полностью соответствуют всем международным нормам, и лично передала письма военнопленным от их родственников", - цитирует заявление Морозовой агентство.

Омбудсмен подчеркнула, что возможность передавать посылки и письма родственники пленных с обеих сторон конфликта получили в результате успешных переговоров с международными организациями.

В пятницу на подконтрольной Киеву территории Донбасса началась верификация списков пленных для их будущего обмена. Представители Украины встретились с родственниками военнопленных на контрольно-пропускном пункте "Марьинка" на линии разграничения между ДНР и территорией Донецкой области, подконтрольной Киеву. Группа по верификации направилась в Мариуполь - первый пункт, с которого начнется процедура. Предполагается, что в рамках процесса верификации родственники ополченцев ДНР посетят семь украинских колоний, что может занять до 15 дней.

Верификация - это процесс определения, где пленные желают остаться после освобождения: на территории Украины или республик Донбасса. Процедура долгое время обсуждалась на переговорах в столице Белоруссии в разрезе выполнения положений "Минска-2" в части обмена пленными по формуле "всех на всех" и амнистии участников конфликта в Донбассе. Вопрос обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" является одним из основных пунктов комплекса мер по выполнению минских соглашений.