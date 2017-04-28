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Госдеп: боевики ИГ не раз применяли химоружие в Сирии и Ираке

Международная панорама
28 апреля, 20:40 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

В прокламации Госдепа утверждается, что ответственность за недавний инцидент в сирийской провинции Идлиб однозначно возлагается на "режим Асада"

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ВАШИНГТОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) не раз применяли химическое оружие в Сирии и Ираке. Госдепартамент подтвердил это в пятницу в прокламации, приуроченной к исполняющейся в субботу 20-летней годовщине вступления в силу международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.

"ИГ раз за разом пускает в ход иприт при совершении нападений с использованием химического оружия в Сирии, а также в Ираке", - говорится в заявлении, распространенном от имени заместителя пресс-секретаря Госдепартамента Марка Тонера.

Вместе с тем, как следует из документа, ответственность за недавний химический инцидент в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб в Сирии) однозначно возлагается на "режим (президента Сирии Башара) Асада)". Ранее американцы указывали, что, по их данным, в Хан-Шейхуне применялся зарин.

В новом документе упомянут также эпизод с "убийством в Малайзии с помощью отравляющего вещества нервно-паралитического действия VX (Ви-Экс) Ким Чен Нама". Происшедшее охарактеризовано, как "чудовищная акция, представляющая явную угрозу для международной безопасности".

Заявляя о своей неизменной приверженности профильной конвенции, авторы прокламации выражают уверенность в том, что "применение химического оружия кем бы то ни было снижает порог для других и усиливает возможность использования такого оружия против США" или их союзников и партнеров. "В 20-ю годовщину конвенции мы подтверждаем, что терпимого отношения к применению химического оружия не будет", - подчеркивается в документе.

Инцидент в Хан-Шейхуне, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне, однако, обвинили Дамаск в проведении химатаки, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.

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