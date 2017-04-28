В штабе Макрона объяснили отказ в аккредитации корреспондентам RT и Sputnik

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ПАРИЖ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Штаб кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона объяснил отказ в аккредитации российским СМИ - телеканалу RT и новостному агентству Sputnik. Представитель претендента на пост главы республики заявил, что данные СМИ "являются частью системы, нацеленной на причинение вреда" Макрону.
"Они преподносят искаженную информацию", - цитирует представителя кандидата агентство AFP.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия возмущена таким отказом. "Мы обратили внимание на вопиющее, на наш взгляд, решение штаба кандидата в президенты Франции господина Макрона отказать в аккредитации российским средствам массовой информации, в частности Sputnik, Russia Today и видеоагентству Ruptly", - сказала она.
Захарова отметила, что многократные запросы об аккредитации были отправлены заблаговременно и с соблюдением всех формальностей. Она подчеркнула, что "иным зарубежным СМИ какие-либо препятствия не чинились", и сообщила, что МИД РФ расценивает данные запретительные меры как "целенаправленную и неприкрытую дискриминацию российских СМИ со стороны кандидата в президенты государства, которое исторически находилось на страже свободы слова".
В минувшее воскресенье прошел первый тур президентских выборов во Франции. В тот же день портал телеканала RT заявил об отказе им, а также новостному агентству Sputnik и видеоагентству Ruptly в аккредитации предвыборным штабом Макрона.