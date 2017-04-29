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Группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в Багдаде

Международная панорама
29 апреля, 3:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

В результате подрыва автомобиля погибли по меньшей мере шесть человек, еще семь получили ранения

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© AP Photo/Susannah George

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) заявила о своей ответственности за взрыв, произошедший в пятницу в Багдаде. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя службы безопасности.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что в столичном квартале Эль-Каррада взлетел на воздух заминированный автомобиль. В результате по меньшей мере шесть человек погибли, семеро получили ранения.

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