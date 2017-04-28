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СМИ: в результате теракта в центре Багдада погибли шесть человек

Международная панорама
28 апреля, 23:35 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

Ни одна из действующих в стране экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за атаку

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. По меньшей мере шесть человек погибли, семь получили ранения в результате взрыва, прогремевшего сегодня в центральной части Багдада. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По имеющимся данным, в столичном квартале Эль-Каррада взлетел на воздух заминированный автомобиль.

Ни одна из действующих в Ираке экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за вылазку.

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