СМИ: в результате теракта в центре Багдада погибли шесть человек

"Аталанта" на 89-й минуте ушла от поражения в матче чемпионата Италии с "Ювентусом"Спорт 28 апреля, 23:49
"Шальке" забил три гола за 12 минут и разгромил "Байер" в матче чемпионата ГерманииСпорт 28 апреля, 23:41
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Мутко планирует пригласить делегатов конференции РФС на открытие Кубка конфедерацийСпорт 28 апреля, 21:05
Представитель "Новатэк" может войти в исполком в РФССпорт 28 апреля, 20:37
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Мутко: выход в полуфинал турнира в Штутгарте дался Шараповой непростоСпорт 28 апреля, 20:20
Мутко надеется, что в матче ЦСКА - "Спартак" будет показан футбол европейского уровняСпорт 28 апреля, 20:03
Шляхтин: ХК "Лада" решит кадровые вопросы на встрече с губернатором Самарской областиСпорт 28 апреля, 19:41
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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. По меньшей мере шесть человек погибли, семь получили ранения в результате взрыва, прогремевшего сегодня в центральной части Багдада. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По имеющимся данным, в столичном квартале Эль-Каррада взлетел на воздух заминированный автомобиль.
Ни одна из действующих в Ираке экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за вылазку.