СМИ: в результате теракта в центре Багдада погибли шесть человек

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. По меньшей мере шесть человек погибли, семь получили ранения в результате взрыва, прогремевшего сегодня в центральной части Багдада. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По имеющимся данным, в столичном квартале Эль-Каррада взлетел на воздух заминированный автомобиль.

Ни одна из действующих в Ираке экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за вылазку.