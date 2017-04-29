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СМИ: пуск ракеты КНДР мог быть ответом на заседание СБ ООН или на первые 100 дней Трампа

Международная панорама
29 апреля, 4:03 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

На заседании Совбеза с жесткой критикой в адрес Пхеньяна выступил госсекретарь Рекс Тиллерсон

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ТОКИО, 29 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Ракетный пуск, осуществленный в КНДР, мог стать реакцией на завершившееся несколькими часами ранее специальное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященное ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на неназванных официальных лиц.

На заседании СБ ООН в Нью-Йорке с жесткой критикой в адрес Пхеньяна выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он назвал необходимым усиление финансовой изоляции КНДР, а также введение новых санкций и ужесточение уже действующих ограничений. Он также призвал страны приостановить дипломатические отношения с КНДР или понизить их уровень, поскольку, по его мнению, "Северная Корея злоупотребляет своими дипломатическими привилегиями для финансирования своих незаконных программ по развитию ядерных и ракетных технологий".

Кроме того, Тиллерсон опять повторил позицию Вашингтона, согласно которой "все варианты ответа на будущие провокации должны оставаться на столе", хотя признал, что США считают предпочтительным переговорное решение проблемы.

С другой стороны, отмечает японский телеканал, нельзя исключать, что ракетное испытание могло быть приурочено к первым 100 дням пребывания президента США Дональда Трампа у власти. Этот срок, имеющий большое значение в американской политической культуре, для нового главы Белого дома истекает 29 апреля. За это время он сам и представители его администрации сделали ряд резких заявлений в отношении КНДР. В частности, вице-президент Майкл Пенс объявил об окончании политики "стратегического терпения", которой придерживался предшественник Трампа Барак Обама, а формулировка о "всех вариантах на столе", подразумевающая и военные методы решения проблемы, стала привычной.

Точных сведений о проведенном испытании пока не поступало, однако, по имеющимся данным, запуск был осуществлен из провинции Пхёнан-Намдо. Как заявил генсек японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, ракета, по всей видимости, упала на территории КНДР.

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Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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