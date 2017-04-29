СМИ: авианосец США Carl Vinson вошел в акваторию Японского моря

ТОКИО, 29 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Американский атомный авианосец Carl Vinson в сопровождении эсминцев японских Сил самообороны, с которыми ВМС США проводят совместные учения, вошел в акваторию Японского моря. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в министерстве обороны Японии.

Как ожидается, в ближайшее время совместные учения с американским авианосцем проведут ВМС Южной Кореи. К этому моменту японские эсминцы отделятся от группы кораблей, завершив таким образом японско-американские учения. По мнению наблюдателей, нахождение американского авианосца в районе Корейского полуострова должно оказать давление на Пхеньян.

23 апреля ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Carl Vinson приступила к совместным учениям с Силами самообороны Японии, от них участвовали ракетные эсминцы "Асагара" и "Самидарэ", взявшие на себя часть функций по противоракетной обороне авианосца. 28 апреля в районе к востоку от Окинавы совместные маневры провели боевые самолеты японских Воздушных сил самообороны и палубная авиация, базирующаяся на американском авианосце.

Внимание японской прессы к дислокации американского авианосца приковано после осуществленного 29 апреля в КНДР ракетного пуска. Точных сведений об испытании пока не поступало, однако, по имеющимся данным, запуск был осуществлен из провинции Пхёнан-Намдо. Как заявил генсек японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, ракета, по всей видимости, упала на территории КНДР.

Запуск ракеты был произведен через несколько часов после окончания специального заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Корейском полуострове.