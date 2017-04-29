Японские СМИ выразили понимание стратегии Абэ по РФ, но напомнили и об интересах Токио

ТОКИО, 29 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Главные японские газеты в опубликованных в субботу редакционных статьях, посвященных прошедшей 27 апреля в Москве встрече премьер-министра Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным, выразили понимание стратегии главы правительства на российском направлении, но указали на ряд сложностей в реализации достигнутых договоренностей и напомнили об интересах Токио.

Одной из ключевых договоренностей по итогам встречи в Москве касательно двусторонних отношений стало решение отправить до конца мая на южные Курильские острова группы японских чиновников и бизнесменов, которые на месте должны изучить возможность взаимодействия в рамках совместной экономической деятельности. Важность начала консультаций по такой деятельности лидеры двух стран отметили еще по итогам визита российского президента в Японию в декабре 2016 года.

Кроме того стороны договорились облегчить посещение российских островов их бывшими жителями, которые навещают там могилы своих родственников. Для них решено организовать авиаперелет на южные Курилы, а также открыть дополнительный пункт пропуска в районе островов Хабомаи.

Стратегию премьера можно понять

Газета Nikkei указывает, что "можно понять курс на создание атмосферы для решения территориальной проблемы, расширяя возможности для взаимовыгодного экономического сотрудничества", однако отмечает необходимость "спокойно анализировать намерения российской стороны".

Издание Yomiuri подчеркивает важность баланса между экономическим сотрудничеством и обсуждением территориальной проблемы, "чтобы не создавалось впечатление, что только экономическое сотрудничество идет впереди". "Приятным известием стало то, что в отношении посещений могил бывших жителей было решено открыть авиарейсы на острова Кунашир и Итуруп, а также - новый пункт въезда и выезда недалеко от островов Хабомаи", - пишет издание в этой связи.

В то же время Yomiuri отмечает, что благодаря развитию совместной экономической деятельности "взгляды российской стороны в отношении Японии улучшатся" и "есть возможность, что вырастет понимание относительно возвращения территорий (Японии)".

В этой связи газета подчеркивает, что "можно понять стратегию премьер-министра", который проводит встречи с президентом РФ, углубляя отношения доверия, а также ищет возможности для продвижения переговоров по территориальному вопросу, рассчитывая реализовывать совместную деятельность.

Вопрос в создании "специальной системы"

Вместе с тем издания отмечают, что серьезным препятствием на пути реализации идеи совместной деятельности может стать вопрос того, в какой юрисдикции она будет осуществляться. В заметке на эту тему газета Mainichi пишет, что "Япония требует (ввести) "специальную систему", которая не нарушала бы юридические позиции обеих сторон, однако на этой встрече урегулирование (этого вопроса) не продвинулось". Кроме того издание усматривает разницу в позициях Токио, который "хочет увязать (вопрос) "территории" и "экономики", и Москвы, которая "хочет их разделить". В редакционной же статье газета отмечает, что "путь к решению (территориальной) проблемы пока не просматривается".

Так или иначе, необходимость введения "специальной системы", о которой неоднократно говорил и премьер-министр Абэ, отмечают все газеты. Как пишет автор материала в Yomiuri, важной предпосылкой для осуществления совместной деятельности должно стать введение "специальной системы", которая "не будет вредить японской юридической позиции". "Необходимо проявить мудрость в проектировании системы, которая была бы приемлема для российской стороны", - пишет газета.

Более сдержанную позицию по вопросу развития отношений доверия между лидерами двух государств выразила газета Sankei. Как отмечается в ее редакционной статье, "понятно, что премьер-министр Синдзо Абэ хочет поддерживать отношения доверия с президентом Путиным". "Однако если из- за этого воздерживаться от необходимости настаивать (на своей позиции), можно послать оппоненту ошибочный сигнал, и это может нанести вред национальным интересам", - добавляет газета.

Ситуация на Корейском полуострове

Другой важной темой, на которую обратили внимание все издания, стало обсуждение ситуации на Корейском полуострове. Sankei обращается к словам японского премьера в его заявлении для прессы, в котором он отметил, что они с Путиным "согласились, что Япония и Россия и дальше тесно будут сотрудничать и обращаться к КНДР, чтобы она полностью соблюдала резолюции Совбеза ООН и воздерживалась от дальнейших провокационных действий". "Само по себе это правильно, но насколько эффективно то, что они "согласились"?", - задается вопрос автор статьи.

Газета Asahi в части статьи, касающейся ситуации вокруг КНДР, пишет что "США и Россия едины в том, что не могут мириться с развитием Пхеньяном ракетной (программы) и обладанием им ядерным оружием", однако "то, что США усиливают военное давление на Северную Корею, для России кажется угрозой ей самой и региону". При этом автор пишет о "необходимости конструктивного участия России", являющейся постоянным членом Совета Безопасности ООН и имеющей определенное влияние на КНДР, несмотря на различие в позициях. "На пути к решению проблемы северных территорий (так в Японии называют российские южные Курилы - прим. ТАСС) обязателен мир и стабильность в Северо-Восточной Азии", - заключает автор.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, по итогам войны вошли в состав СССР, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.