Министр: переговоры о Brexit станут для Лондона самыми трудными в современной истории

ЛОНДОН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Предстоящие переговоры с властями ЕС о выходе Великобритании из сообщества (Brexit) станут для Соединенного Королевства самыми трудными в современной истории. Об этом заявил британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, комментируя те главные принципы переговорной стратегии, которые утвердили в субботу лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе.

"Обе стороны четко обозначают свои устремления: мы хотим, чтобы эти переговоры были бы проведены в духе доброй воли, искреннего сотрудничества и продвигались бы вперед, преследуя цель установления тесного партнерства между Великобританией и ЕС. Однако нет сомнений в том, что это самые сложные переговоры, с которыми Великобритании придется столкнуться в нашу эпоху. Они будут очень трудными и иногда даже конфронтационными", - отметил министр. При этом Дэвис признал, что и в Европе, и в Соединенном Королевстве есть силы, которые стремятся подорвать переговорный процесс между Лондоном и Брюсселем.

Принятая в субботу на брюссельском саммите стратегия определяет главные принципы переговорной позиции 27 стран Евросоюза по Brexit. Лидеры ЕС договорились, что переговоры должны идти строго поэтапно: сначала необходимо урегулировать основные вопросы, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза, и только затем будет обсуждаться формат будущих отношений партнерства.

Саммит также определил три приоритетных пункта переговоров. Во-первых, это вопрос гарантирования всех прав, включая свободу перемещения и полное социальное обслуживание граждан стран ЕС, живущих на Британских островах, и граждан Великобритании, проживающих в странах ЕС. Во-вторых, это урегулирование всех финансовых обязательств Брюсселя и Лондона друг перед другом за весь период членства Великобритании в ЕС. В-третьих, стороны должны найти решение, которое гарантирует, что после Brexit между членом Евросоюза Республикой Ирландия и входящей в состав Великобритании Северной Ирландией не появится никаких физических границ и будут сохранены все принципы Белфастского соглашения 1998 года, которое позволило стабилизировать ситуацию в Северной Ирландии.

Впрочем, сам процесс двухлетних переговоров начнется только после проведения в Великобритании 8 июня внеочередных парламентских выборов, которые по замыслу премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй должны усилить ее позиции и дать ей большую свободу для ведения торга с Брюсселем.