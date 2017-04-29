Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Министр: переговоры о Brexit станут для Лондона самыми трудными в современной истории

Международная панорама
29 апреля, 22:21 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

В Европе и Великобритании есть силы, которые стремятся подорвать переговорный процесс, признал британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Предстоящие переговоры с властями ЕС о выходе Великобритании из сообщества (Brexit) станут для Соединенного Королевства самыми трудными в современной истории. Об этом заявил британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, комментируя те главные принципы переговорной стратегии, которые утвердили в субботу лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе.

"Обе стороны четко обозначают свои устремления: мы хотим, чтобы эти переговоры были бы проведены в духе доброй воли, искреннего сотрудничества и продвигались бы вперед, преследуя цель установления тесного партнерства между Великобританией и ЕС. Однако нет сомнений в том, что это самые сложные переговоры, с которыми Великобритании придется столкнуться в нашу эпоху. Они будут очень трудными и иногда даже конфронтационными", - отметил министр. При этом Дэвис признал, что и в Европе, и в Соединенном Королевстве есть силы, которые стремятся подорвать переговорный процесс между Лондоном и Брюсселем.

Читайте также новости по теме:
Brexit
© EPA/VIRGINIA MAYO/POOL

Участники саммита ЕС единогласно одобрили стратегию для переговоров по Brexit

Олланд назвал Brexit уроком французам перед вторым туром президентских выборов

Би-би-си: Британия готовит законы по введению санкций против стран после Brexit

Принятая в субботу на брюссельском саммите стратегия определяет главные принципы переговорной позиции 27 стран Евросоюза по Brexit. Лидеры ЕС договорились, что переговоры должны идти строго поэтапно: сначала необходимо урегулировать основные вопросы, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза, и только затем будет обсуждаться формат будущих отношений партнерства.

Саммит также определил три приоритетных пункта переговоров. Во-первых, это вопрос гарантирования всех прав, включая свободу перемещения и полное социальное обслуживание граждан стран ЕС, живущих на Британских островах, и граждан Великобритании, проживающих в странах ЕС. Во-вторых, это урегулирование всех финансовых обязательств Брюсселя и Лондона друг перед другом за весь период членства Великобритании в ЕС. В-третьих, стороны должны найти решение, которое гарантирует, что после Brexit между членом Евросоюза Республикой Ирландия и входящей в состав Великобритании Северной Ирландией не появится никаких физических границ и будут сохранены все принципы Белфастского соглашения 1998 года, которое позволило стабилизировать ситуацию в Северной Ирландии.

Впрочем, сам процесс двухлетних переговоров начнется только после проведения в Великобритании 8 июня внеочередных парламентских выборов, которые по замыслу премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй должны усилить ее позиции и дать ей большую свободу для ведения торга с Брюсселем.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Brexit
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пассажирский самолет Ан-26 разбился на Кубе
2
Несанкционированная акция в центре Москвы прошла без нарушений
3
В Москве объявлено штормовое предупреждение
4
Посол РФ: присоединение Норвегии к ПРО НАТО будет иметь последствия для всего альянса
5
В Москве после дорожного конфликта со стрельбой объявлен план перехват
6
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
7
Участники нападения на Варламова доставлены в полицию
Темы дня
Загрузка...
Реклама