Сын Трампа назвал ракетный удар по Сирии и новый подход к КНДР среди главных успехов отца

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Главными успехами Дональда Трампа на внешнеполитической арене за первые 100 дней президентства стали ракетный обстрел сирийского военного аэродрома, борьба с террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и реальные шаги по отвращению угрозы, исходящей от КНДР. Такое мнение высказал в опубликованном в субботу интервью телеканалу Fox News сын главы государства Дональд Трамп-младший.

"В качестве верховного главнокомандующего мой отец предпринял решительные действия против президента Сирии Башара Асада после того, как тот применил химическое оружие против собственного народа", - утверждал он. "Америка противостоит ИГ повсюду: от пещер Афганистана до города Мосул. И Соединенные Штаты, наконец, разбираются с угрозой, исходящей от Северной Кореи. Президент Трамп привержен восстановлению мощи Вооруженных сил США, повышению их боеготовности в деле борьбы с врагами и защиты Америки", - добавил Трамп-младший.

По его мнению, президент Трамп "напомнил союзникам и врагам, что такое решимость Америки". "На примере прошлой администрации (Барака Обамы) мы знаем, что когда проводишь красные линии, а потом, когда их нарушают, ничего не делаешь, то противники на международной арене спешат заполнить образовавшийся вакуум (власти), подрывая позиции Соединенных Штатов и их союзников", - продолжал сын главы государства, выразив убеждение, что теперь с такой порочной практикой в Вашингтоне покончено.

Седьмого апреля Вооруженные силы США по приказу президента США Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация в тот день разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.

29 апреля 2017 года закончились первые 100 дней работы Дональда Трампа на посту президента США. В американской политической культуре этот период имеет большое значение для оценки нового хозяина Белого дома. Традиция подводить итог деятельность главы государства за первые 100 дней началась с президента Франклина Рузвельта (1933-1945). В первые три месяца своего правления он принял ряд стратегических решений, которые стали основой политики "нового курса" и позволили вывести страну из Великой депрессии.