Идеи Боливара в исполнении Вашингтона: почему Венесуэла покидает ОАГ

На обоих американских континентах нет ни одного государства, не подписавшего Устав ОАГ. Лишь вставшая на "социалистические рельсы" Куба была исключена из нее ввиду несовместимости марксизма-ленинизма с духом ОАГ. Каракас же, в отличие от Гаваны, решил покинуть блок добровольно, направив его генсеку соответствующее официальное письмо.

Рассказываем о том, почему Венесуэла отказалась от "демократии для мира, безопасности и развития" (девиз ОАГ. — Прим. ТАСС) и как идеи легендарного революционера XIX века Симона Боливара трансформировались в формальную структуру со штаб-квартирой в Вашингтоне.

От Боливара до Трумэна

Идею о создании организации, объединяющей суверенные государства Центральной и Латинской Америки, впервые озвучил в 1826 году Симон Боливар, знаменитый революционер и борец за освобождение современных Венесуэлы, Эквадора и Колумбии от испанского владычества. Впрочем, его планам не суждено было сбыться: за освобождением стран от испанской короны последовала гражданская война в Республике Колумбия и приход национально-ориентированных элит к власти в новых государствах.

Начало консолидации стран Северной и Южной Америки, пусть и сугубо формальное, было положено через 70 лет по инициативе Соединенных Штатов, в ту пору уже ставших крупнейшей экономической и военной силой обоих континентов. В духе внешнеполитической доктрины США, названной в честь ее автора — президента Джеймса Монро, Вашингтон ставил перед собой задачу огородить южных соседей от вмешательства из Старого Света. Тем самым, конечно же, США объявляли себя негласным лидером Нового Света.

В 1890 году в американской столице была проведена первая международная конференция, на которой 18 стран, включая США, объявили о создании Союза американских государств. С тех пор такие конференции проходили регулярно, а две из них стали знаковыми. Четвертая конференция 1910 года утвердила новое название организации — Панамериканский союз. В том же году на Конститьюшн-авеню в Вашингтоне была построена историческая штаб-квартира — Pan American Union Building.

На девятой конференции в столице Колумбии Боготе организация обрела свое нынешнее название, а в мае 1948 года был подписан Устав ОАГ, действующий по сей день.

Примечательно, что конференцию возглавил госсекретарь США Джордж Маршалл, известный как автор "плана Маршалла" — программы стоимостью $13 млрд, направленной на экономическое восстановление 17 стран Старого Света и вывод коммунистов из политического поля. В какой-то мере создание ОАГ стало продолжением этого плана, только без столь внушительной экономической составляющей — в конце концов ни один из американских континентов не был разорен Второй мировой войной.

К моменту окончания Второй мировой экономическое и военное превосходство США над остальными странами — членами ОАГ выросло в разы. Выросло и влияние Вашингтона на внутриполитические процессы в этих государствах. Самый яркий пример этого влияния — кубинский.

Кубинский пример

В 1962 году, через год после американского провала в операции в заливе Свиней и окончательного установления социалистического правительства на Острове свободы, ОАГ решила приостановить членство Кубы. Правительство в Гаване было признано "несовместимым с межамериканской системой".

Президент Аргентины Артуро Фрондиси тогда утверждал, что США "одержимы Кубой" и что исключение страны из ОАГ лишь укрепит позиции Фиделя Кастро. Тогда к мнению Фрондиси не прислушались: 14 голосами "за" при одном голосе "против" и восьми воздержавшихся членство Кубы было официально приостановлено. Между тем основанная Кастро партия правит Островом свободы по сей день.

Лишь в 2009 году генассамблея ОАГ признала решение о приостановке членства Кубы недействительным. Фидель Кастро позитивно отреагировал на решение стран — членов ОАГ, но в состав организации Гавана так и не вернулась. Постановление правительства от 8 июня гласит, что Куба отрекается от "роли и траектории" ОАГ. Гавана также напомнила, что именно ОАГ стала главной пособницей Вашингтона в осуществлении "враждебной политики" по отношению к Острову свободы.

Мало того, Куба оказалась еще и единственной страной, поддержавшей решение Каракаса о выходе из панамериканской организации. "Венесуэла приняла достойное решение выйти из этой организации, которое мы твердо поддерживаем", — заявил МИД страны.

Венесуэльский сценарий

Политический кризис в Венесуэле продолжается уже не первый год. В очередной раз он обострился в январе 2017-го, когда подконтрольный оппозиции парламент попытался объявить президента Николаса Мадуро "оставившим свой пост". В ответ на этот демарш 29 марта подконтрольный Мадуро Верховный суд (ВС) взял на себя полномочия Национальной ассамблеи. И несмотря на то, что ВС отменил свое решение через три дня, недовольные политикой президента венесуэльцы вышли на улицы. А к 19 апреля количество протестующих и сторонников Мадуро, по данным института общественного мнения Meganálisis, выросло до шести миллионов.

Массовые протесты и последовавшие за ними аресты и волны насилия в Каракасе стали предметом осуждения коллег по ОАГ. Так, госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил свою обеспокоенность и заявил, что Николас Мадуро нарушает "собственную конституцию", а генеральный секретарь организации Луис Альмагро призвал приостановить членство Каракаса, если в стране в кратчайшие сроки не будут проведены всеобщие выборы.

Впрочем, Каракас пошел на опережение: латиноамериканская страна направила Альмагро заявление о выходе из регионального блока. Правда, согласно существующему порядку, процедура выхода должна занять два года.

Свободная и независимая Венесуэла никогда не вернется в состав этой организации, которая с момента своего появления стала инструментом для придания законной силы имперским желаниям против суверенных народов Николас Мадуро президент Венесуэлы

Так, по иронии судьбы, Боливарианская Республика Венесуэла стала первой страной, решившей выйти из блока, к созданию которого стремился Симон Боливар.

Александр Мосесов