Противники Мадуро устроили марш пустых кастрюль в Каракасе

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МЕХИКО, 2 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Сторонники венесуэльской оппозиции в ночь на вторник устроили марш пустых кастрюль в столице Венесуэлы Каракасе. Так они выражают свой протест против решения президента страны Николаса Мадуро созвать Конституционную ассамблею. Этот орган может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон Боливарианской Республики. Ранее он созывался в 1999 году.
Тысячи венесуэльцев бьют в пустые кастрюли, выражая свое несогласие с новыми инициативами Мадуро. К проведению марша призвала оппозиционная коалиция "Блок демократического единства", контролирующая парламент страны. Сведений о столкновениях с правоохранительными органами не поступало.
В понедельник в Венесуэле прошли многотысячные уличные акции протеста против политики властей. Только в Каракасе в ходе них пострадали порядка 40 человек.
С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные шествия, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и митингах. Причиной кризиса стали решения Верховного суда, который наделил Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя функции Национальной ассамблеи. Позднее высший судебный орган последовал призыву Совета безопасности страны и пересмотрел решение, касающееся исполнения им парламентских функций.
Согласно подсчетам неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", за это время были задержаны более 1,6 тыс. человек. Из-за насилия во время беспорядков и массовых акций сторонников и противников Мадуро погибли порядка 30 человек, сотни пострадали.