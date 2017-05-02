Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Противники Мадуро устроили марш пустых кастрюль в Каракасе

Международная панорама
2 мая, 5:37 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

К проведению акции протеста призвала оппозиционная коалиция "Блок демократического единства"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 2 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Сторонники венесуэльской оппозиции в ночь на вторник устроили марш пустых кастрюль в столице Венесуэлы Каракасе. Так они выражают свой протест против решения президента страны Николаса Мадуро созвать Конституционную ассамблею. Этот орган может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон Боливарианской Республики. Ранее он созывался в 1999 году.

Читайте также новости по теме:
Политический кризис в Венесуэле
© EPA/MICHAEL REYNOLDS

Протесты в Венесуэле: причины и реакция

Венесуэла покинет Организацию американских государств

Мадуро призвал своих сторонников готовиться к победе на выборах

Тысячи венесуэльцев бьют в пустые кастрюли, выражая свое несогласие с новыми инициативами Мадуро. К проведению марша призвала оппозиционная коалиция "Блок демократического единства", контролирующая парламент страны. Сведений о столкновениях с правоохранительными органами не поступало.

В понедельник в Венесуэле прошли многотысячные уличные акции протеста против политики властей. Только в Каракасе в ходе них пострадали порядка 40 человек.

С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные шествия, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и митингах. Причиной кризиса стали решения Верховного суда, который наделил Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя функции Национальной ассамблеи. Позднее высший судебный орган последовал призыву Совета безопасности страны и пересмотрел решение, касающееся исполнения им парламентских функций.

Согласно подсчетам неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", за это время были задержаны более 1,6 тыс. человек. Из-за насилия во время беспорядков и массовых акций сторонников и противников Мадуро погибли порядка 30 человек, сотни пострадали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Фото
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подросток подорвался на мине на чабанской стоянке в Забайкалье
2
Трамп намерен в течение дня провести телефонный разговор с Путиным
3
Командир попавшего в зону турбулентности самолета рассказал о подробностях инцидента
4
CNN: сотрудница ФБР США в Сирии вышла замуж за боевика ИГ
5
Путин подписал закон о переводе бюджетников и пенсионеров на карты "Мир"
6
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
7
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
Темы дня
Загрузка...
Реклама