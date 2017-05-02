Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД КНР потребовал остановить размещение системы ПРО THAAD в Южной Корее

Международная панорама
2 мая, 10:56 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Антон Маринин

Ранее начальник пресс-службы командования войск США в Республике Корея полковник Роб Мэннинг подтвердил информацию о постановке THAAD на боевое дежурство в стране

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 2 мая. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Китай призвал немедленно остановить процесс ввода в боевую эксплуатацию американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) в Республике Корея. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Относительно THAAD позиция Китая неизменна. Мы против размещения США этой системы в Республике Корея и призываем соответствующие стороны немедленно остановить этот процесс. Мы готовы принять необходимые меры для защиты наших интересов", - отметил он.

Ранее информацию о постановке THAAD на боевое дежурство в Республике Корея ТАСС подтвердил начальник пресс-службы командования войск США в стране полковник Роб Мэннинг.

Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.

Как признал в мае 2015 года тогдашний помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Фрэнк Роуз, Вашингтон изучает вариант "размещения подразделения THAAD на (Корейском) полуострове на постоянной основе". Категорически против реализации таких замыслов выступают Россия и Китай.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Китай Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Фото
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
2
Трамп намерен в течение дня провести телефонный разговор с Путиным
3
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
4
Министр торговли США назвал ракетный удар по Сирии "развлечением после ужина"
5
CNN: сотрудница ФБР в Сирии вышла замуж за боевика ИГ
6
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
7
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
Темы дня
Загрузка...
Реклама