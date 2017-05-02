МИД КНР потребовал остановить размещение системы ПРО THAAD в Южной Корее

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ПЕКИН, 2 мая. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Китай призвал немедленно остановить процесс ввода в боевую эксплуатацию американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) в Республике Корея. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Относительно THAAD позиция Китая неизменна. Мы против размещения США этой системы в Республике Корея и призываем соответствующие стороны немедленно остановить этот процесс. Мы готовы принять необходимые меры для защиты наших интересов", - отметил он.
Ранее информацию о постановке THAAD на боевое дежурство в Республике Корея ТАСС подтвердил начальник пресс-службы командования войск США в стране полковник Роб Мэннинг.
Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.
Как признал в мае 2015 года тогдашний помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Фрэнк Роуз, Вашингтон изучает вариант "размещения подразделения THAAD на (Корейском) полуострове на постоянной основе". Категорически против реализации таких замыслов выступают Россия и Китай.