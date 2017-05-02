В столице Молдавии обыскивают подозреваемых в коррупции сотрудников Таможенной службы

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КИШИНЕВ, 2 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Обыски проходят в Молдавии у подозреваемых в коррупции сотрудников Таможенной службы и таможенных брокеров. Как сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ), в поле зрения следователей находятся 12 человек, которые работают на внутреннем таможенном посте № 3.
"Речь идет о незаконной схеме взимания средств с импортеров за ускорение таможенных процедур, отсутствие проверок ввозимых товаров и за ошибочное указание тарифных позиций при декларировании товара, а также благоприятствование импортерам", - говорится в сообщении.
В последние месяцы в Молдавии развернута кампания по борьбе с коррупцией. Уже задержаны министр транспорта и дорожной инфраструктуры Молдавии Юрий Киринчук, бывший министр сельского хозяйства Эдуард Грама, заместитель министра экономики Валерий Трибой, ряд чиновников мэрии Кишинева. По разным делам по обвинению в коррупции также арестованы множество чиновников, судей, банкиров, судебных исполнителей.