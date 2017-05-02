Меркель в беседе с Путиным назвала Россию важным партнером по "двадцатке"

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СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным назвала Россию важным партнером по "двадцатке".
"Конечно, мы обсудим ситуацию в "Большой двадцатке", где Россия является важным партнером", - сказала Меркель.
ФРГ в этом году председательствует в G20. Саммит "двадцатки" пройдет в июле в Гамбурге.