Меркель в беседе с Путиным назвала Россию важным партнером по "двадцатке"

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным назвала Россию важным партнером по "двадцатке".

"Конечно, мы обсудим ситуацию в "Большой двадцатке", где Россия является важным партнером", - сказала Меркель.

ФРГ в этом году председательствует в G20. Саммит "двадцатки" пройдет в июле в Гамбурге.