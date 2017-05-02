Связанная с исламистами группировка взяла ответственность за атаку на полицейских в Каире

КАИР, 2 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Группировка "Хасм", связанная с запрещенной в Египте исламистской ассоциацией "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ), взяла на себя ответственность за совершенное минувшей ночью нападение на полицейских в Каире. Об этом передает новостной портал "Аль-Яум ас-Сабиа".

Незадолго до полуночи группа боевиков на двух машинах открыла огонь по патрулю силовиков на востоке столицы в районе Мадинат-Наср вблизи кольцевой дороги. По данным МВД, погибли трое сотрудников правопорядка - двое офицеров и один срочник. Еще пятеро полицейских получили ранения.

В заявлении экстремистов указывается, что им удалось завладеть табельным оружием стражей порядка. Они также пригрозили новыми атаками в будущем.

Движение "Хасм", деятельность которого в феврале была запрещена в Египте, впервые заявило о себе в июле 2016 года в одной из социальных сетей и позднее несколько раз публиковало сообщения о собственных диверсиях, в частности нападениях на сотрудников силовых структур. Наиболее громкой вылазкой, за которую активисты группировки взяли на себя ответственность, стало неудавшееся покушение на бывшего верховного муфтия страны Али Гумаа, а также помощника генпрокурора страны Закарию Абдель Азиза. В декабре 2016 года радикалы подорвали полицейский блокпост неподалеку от Великих пирамид Гизы на окраине Каира, в результате чего погибли шестеро силовиков.

Вслед за низложением летом 2013 года военными исламистов Египет захлестнула небывалая волна насилия. В наиболее горячую точку на карте страны превратился север Синайского полуострова, однако нередко боевики совершают свои вылазки и за его пределами. Помимо связанных с "Братьями-мусульманами" мелких подпольных ячеек, в Египте также орудует местная группировка "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима"), присягнувшая на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) и сменившая название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай").