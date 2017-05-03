AFP: главы МИД стран ЕС выразили РФ тревогу по поводу соблюдения прав ЛГБТ в Чечне

ПАРИЖ, 3 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Сообщения об ущемлениях в Чечне прав представителей ЛГБТ-сообщества вызывают большую обеспокоенность в европейских столицах. На этот факт указали министры иностранных дел пяти стран ЕС в совместном письме, адресованном главе МИД РФ Сергею Лаврову, сообщило Agence France-Presse, в распоряжении которого оказалась копия обращения.

"Дорогой коллега, мы глубоко встревожены многочисленными докладами международных организаций (по поводу ситуации с правами сексуальных меньшинств в Чечне - прим. ТАСС). Мы призываем российское правительство провести расследования в связи с этими ужасными обвинениями и гарантировать безопасность активистам и журналистам, которые занимаются этим вопросом", - говорится в письме за подписями глав МИД Великобритании, Нидерландов, ФРГ, Франции и Швеции - Бориса Джонсона, Берта Кундерса, Зигмара Габриэля, Жан-Марка Эйро и Маргот Валльстрем.

В послании, датированном, по данным AFP, 28 апреля, пять министров указали также на необходимость пресечь все возможные преследования представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. "Мы призываем российское правительство использовать свое влияние на региональные власти Чечни, чтобы незамедлительно прекратить все преследования, оказать поддержку жертвам и передать виновных суду", - заключили главы МИД пяти стран ЕС.

"Новая газета" 1 апреля опубликовала на своем сайте статью под заголовком "Убийство чести" о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации или подозрений в ней. Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений тому, что утверждалось в материале газеты.

6 апреля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что проверит эти сообщения. По ее словам, она направила запрос МВД Чечни о том, поступали ли к ним обращения о похищении людей, связалась с "известным правозащитником" и получила отрицательные ответы.

20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что утверждения о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не находят подтверждения. В тот же день Москалькова предположила, что доносы относительно преследования в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации могут быть провокацией.