Ассанж назвал Клинтон "мясником Ливии" в ответ на обвинения в адрес WikiLeaks

ЛОНДОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал Хиллари Клинтон "мясником Ливии" в ответ на обвинения в адрес созданного австралийцем интренет-ресурса, прозвучавшие из уст бывшего кандидата в президенты США на форуме "Женщины - за мир и безопасность" в Нью-Йорке. Свою оценку словам Клинтон Ассанж изложил на странице в Twitter, куда он поместил скриншот твита агентства France-Presse. На запечатленной картинке экс-госсекретарь США сидит напротив стенда с хэштегом #shebringspeace (в переводе - "Она несет мир"), а внизу кадра читается титр "Of Jim Comey's letter on October 28th and Russian Wikileaks raised doubts" (в переводе - "О сомнениях, вызванных письмом (директора ЦРУ) Джима (Джеймса) Коми и российским WikiLeaks").

"Две лжи на одном скриншоте: мясник Ливии Хилари Клинтон обвиняет "российский WikiLeaks", сидя на фоне надписи "она несет мир", - гласит комментарий Ассанжа, указывающий на то, что Клинтон не является миротворцем, а WikiLeaks - российской организацией.

Two lies in one screenshot: the butcher of Libya--Hillary Clinton--blames "Russian WikiLeaks" while sitting in front of #SheBringsPeace sign pic.twitter.com/mRyZTo85T7 — Julian Assange (@JulianAssange) 3 May 2017

В 2016 году Ассанж уже заявлял, что попавшие в распоряжение WikiLeaks материалы говорят о том, что именно Хиллари Клинтон, занимавшая в период ливийской кампании 2011 года пост госсекретаря США, была ключевой фигурой в распаде Ливии.

Переписка Подесты

WikiLeaks опубликовал в октябре 2016 года электронную переписку руководителя предвыборного штаба демократки Джона Подесты. В октябре того же года директор ФБР Джеймс Коми возобновил расследование дела об использовании Клинтон личного компьютерного сервера для ведения служебной переписки. Позже, за два дня до голосования, ФБР заявило, что новое расследование не выявило нарушений, которые могли бы расцениваться как уголовное преступление, однако сам факт такого разбирательства повлиял на настроения американцев.

Американские законодатели объявили о начале расследования совершенных во время президентской кампании кибератак против политических организаций США, ответственность за которые Вашингтон пытается приписать Москве. Эти обвинения были одним из основных предлогов для введения в декабре прошлого года санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, ФСБ и Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ. Кроме того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя указанные санкции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.

Убежище в посольстве

С 2012 года Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил убежище в эквадорской дипмиссии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Ассанж отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Он опасается, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.